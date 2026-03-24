Acasă » Știri » Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok

Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok

De: Anca Chihaie 24/03/2026 | 18:56
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Un nou val de conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale câștigă rapid popularitate pe TikTok, unde o serie de clipuri inspirate din formatul emisiunii „Love Island” a reușit să adune sute de milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. Fenomenul atrage atât interes masiv din partea publicului, cât și controverse legate de originalitate, drepturi de autor și impactul automatizării asupra industriei de divertisment online.

Seria virală, cunoscută informal sub numele de „Fruit Love Island”, prezintă personaje animate reprezentând fructe antropomorfizate, plasate într-un decor specific reality show-urilor de dating. Personaje precum Cherrita, Bananito sau Strawberrina sunt construite pentru a imita comportamentele și dinamica participanților umani din producțiile de acest tip. Acestea interacționează într-un spațiu virtual care reproduce stilul unei vile de vacanță, iar episoadele includ elemente recognoscibile precum conflicte, alianțe și momente dramatice.

O nouă serie virală pe TikTok

Contul care a publicat are un număr de 19 episoade într-un interval de doar nouă zile. Fiecare videoclip are o durată cuprinsă între două și patru minute, fiind adaptat formatului scurt preferat de utilizatorii platformei. În total, seria a acumulat aproape 300 de milioane de vizualizări și peste 23 de milioane de aprecieri, iar unele episoade au depășit pragul de 10 milioane de vizualizări individuale. Creșterea rapidă a audienței s-a reflectat și în numărul de urmăritori, contul ajungând la peste 3,2 milioane într-o perioadă foarte scurtă.

Platforma TikTok a marcat aceste videoclipuri cu eticheta standard care indică faptul că materialele sunt generate cu inteligență artificială. Cu toate acestea, nu au fost oferite detalii despre tehnologiile sau aplicațiile utilizate pentru realizarea seriei. Lipsa transparenței privind procesul de producție a alimentat discuții despre modul în care astfel de conținuturi sunt create și despre accesibilitatea acestor instrumente pentru publicul larg.

Un element important în succesul seriei este implicarea activă a comunității. Creatorul a încurajat utilizatorii să participe la dezvoltarea poveștii prin sugestii și voturi, solicitând idei legate de conflicte, răsturnări de situație și interacțiuni între personaje. Acest tip de interactivitate a contribuit la creșterea engagementului și la fidelizarea publicului, transformând spectatorii în participanți indirecți la evoluția narațiunii.

