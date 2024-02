Întâlnire de gradul patru între Dinu Maxer și Magda, pe de o parte, și Deea și iubitul, de cealaltă parte. Foștii soți, împreună cu actualii parteneri, au petrecut împreună la petrecerea fiului artistului. CANCAN.RO are toate amănuntele despre cum au decurs ostilitățile, dar și cum l-au aniversat, separat, foștii soți, pe Andreas.

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit în urmă cu aproximativ un an și ambii și-au refăcut viața. Deși locuiesc în același bloc, dar în apartamente diferite, foștii soți au evitat cât au putut o întâlnire în patru.

Fapt care s-a întâmplat însă, recent, cu ocazia aniversării fiului lor, Andreas, care a împlinit 13 ani. Deea i-a făcut petrecere la un club de bowling, iar Dinu și Magda, iubita lui, nu puteau lipsi, mai ales că băiatul locuiește cu tatăl său. Despre cum a decurs întâlnirea în patru ne-a vorbit ca artistul.

„Am împărțit cu Deea ziua în două. Am mers împreună la petrecerea pe care i-a făcut-o lui Andreas. Am fost cu toții. Ea și Magda doar s-au salutat. Și noi la fel. Relațiile sunt cordiale, iar faptul că am petrecut ziua lui Andreas împreună e ceva civilizat Asta e tot ce pot spune”, a mărturisit Dinu Maxer în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am fost foarte dezamăgiți”

În timp ce Deea i-a organizat o petrecere cu colegii la un club de bowling, Dinu a contraatacat cu o alta, în trei, la Therme. Exact cum a vrut fiul său. Doar ca atât acesta, cât și tatăl său, s-au arătat tare dezamăgiți de alegerea făcută.

„Eu am un cult al zilei de naștere. Când e aniversarea cuiva, ziua îi e dedicată în totalitate și poate face ce vrea, fără a-i reproșa ceva. Andreas, ca și mine, a fost însă foarte dezamăgit de ce s a întâmplat acolo. Nu a avut nicio facilitate, n-a putut merge unde-și dorea, deși era însoțit de un adult. Nici că mai călcăm pe acolo”, a completat artistul.

„O să-l las să picteze pereții”

Altfel, Dinu Maxer nu ne-a ascuns nici faptul că fiul său este pasionat de graffitti și că a avut un șoc atunci când a constatat cât de mult s-a înălțat.

„E pasionat de graffitti. O să-l las să picteze pereții din camera lui după ce demonstrează că deține tehnica. Face și baschet de performanță. S-a înălțat foarte mult, pentru mine a fost un șoc. Îi plăcea de o fată care era mai înaltă decât el. Acum a depășit-o”, ne-a mai spus acesta.

