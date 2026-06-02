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Interceptările telefonice cu Beinur au influențat condamnarea lui Sile Cămătaru?! ”Am fost arestat o noapte nevinovat”

De: Simona Vlad 02/06/2026 | 22:35
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Noi detalii ies la iveală în seria „Procesul Cămătarilor”, realizată de Dan Capatos după lansarea serialului de pe Voyo. Invitat în emisiune, Beinur a vorbit despre relația lui cu Nuțu și Sile Cămătaru. Discuția a ajuns rapid la dosarul de cămătărie al lui Sile și la declarațiile controversate făcute atunci. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Beinur a susținut că niciodată nu a declarat că Sile Cămătaru ar fi practicat cămătăria. Se pare că adevărul spus în fața anchetatorilor a fost interpretat greșit de autorități. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu în declarația mea am spus adevărul. Nu vreau să fiu răutăcios față de procurori sau față de alții. Eu trebuie să mă apăr în chestia asta. Eu am fost arestat o noapte nevinovat. Nu putea să mă ia în calitate de martor și să mă țină până a doua zi. Eu am spus clar că nu a fost dobândă, nu a fost camătă. Declarația mea arată că nu exista dobândă.”

Dan Capatos a încercat să afle dacă interceptările telefonice au influențat condamnarea lui Sile Cămătaru. Beinur a negat categoric și a explicat că discuțiile purtate nu conțineau nimic incriminator.

„Ei au încercat ceva ce nu era adevărat. Probabil încercau să spună că acei bani reprezentau dobândă. Nu era adevărat. Eu i-am dat banii în mai multe tranșe și atât. Dacă exista dobândă, spuneam clar că există. Nu am avut niciodată convorbiri despre dobândă. Nu exista nimic de interpretat. Dacă era ceva, mă chemau în instanță să confirm. Eu n-am ajuns niciodată în fața judecătorului pentru asta.”

Invitatul lui Capatos a povestit și momentele tensionate în care a fost ridicat de polițiști. Beinur susține că atunci nici măcar nu înțelegea exact pentru ce era acuzat de anchetatori.

„A doua oară m-au luat iar. M-au ridicat din discotecă dimineața și au făcut percheziții acasă. Nu știam ce se întâmplă. Îmi spuneau doar că de data asta e groasă. Eu știam că nu făcusem nimic. Și prima dată am fost încătușat și ținut o noapte întreagă în calitate de martor. Înțelegeți ce vreți din asta.”

Beinur: „Pentru prieteni faci orice dacă merită”

Deși serialul a readus în atenție episoade grele din trecut, Beinur spune că respectul dintre ei a rămas. Acesta a mărturisit că relația cu familia Cămătaru nu s-a rupt nici după scandalurile judiciare.

„Cum poți să zici de un prieten că te-a făcut? Pentru prieteni faci orice, dacă știi că merită. Între noi încă există respectul. Eu aveam grijă de copiii lui ca un unchi. Și el, la rândul lui, ar fi avut grijă de nepoții mei. Sunt mulți care vor să promoveze doar scandalul, dar eu nu vreau asta.”

Beinur a ținut să precizeze și motivul pentru care a acceptat să apară în documentarul despre clanul Cămătaru.

„M-a rugat Nuțu, m-a rugat și Codin și am acceptat să particip. Mi s-a spus că nu vor să promoveze drogurile sau lucrurile negative. Nu vor să promoveze bătăile și tot ce se întâmpla atunci. Asta am înțeles și eu și de aceea am acceptat să apar în documentar.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

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