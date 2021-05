Interlopul Husein Daniel Gabriel, cunoscut drept “Dasaev”, va fi supus testului poligraf pentru a se stabili dacă el este cel care a înjunghiat doi baschetbaliști americani, la Brăila, în urmă cu trei ani. Totodată, magistrații au hotărât ca “Dasaev” să rămână sub control judiciar, cu respectarea unor reguli stricte. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, decizia instanței.

Darrell Bowie (25 de ani) și Joseph McClain (24 de ani) au fost înjunghiați, în noaptea de 15 spre 16 septembrie 2018, pe holul băii de la terasa “The Music Pub” din Brăila. Principalul suspect în acest caz, interlopul Husein Daniel Gabriel, zis “Dasaev”, a fost, în primă fază, arestat preventiv, iar după un timp eliberat și plasat în arest la domiciliu de către magistrați.

Controlul judiciar, prelungit

Apoi, în noiembrie 2020, instanța a revocat măsura arestului la domiciliu, iar cel care se presupune că i-ar fi înjunghiat pe cei doi baschetbaliști americani a fost plasat sub control judiciar. O decizie care urmează să se mențină, cel puțin până pe 8 iulie 2021, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO. Semn că magistrații îl consideră, în continuare, un “mielușel”.

“Menţine măsura controlului judiciar, dispusă faţă de inculpat prin încheierea pronunţată la data de 16.11.2020 de instanţa din cadrul Tribunalului Brăila în dosarul penal nr. ******/2019/a15, pentru perioada 10 mai 2021 – 08 iulie 2021 inclusiv”, au stabilit magistrații. (CITEȘTE ȘI: GYPSY GYPSANU, CEL CARE L-A OMORÂT PE BASCHETBALISTUL CHAUNCEY HARDY, A PRIMIT 5 ANI DE ÎNCHISOARE)

Testat la detectorul de minciuni

Potrivit unor surse, Husein Daniel Gabriel “Dasaev” susține, în continuare, că nu el este cel care i-a înjunghiat pe cei doi sportivi americani. Motiv pentru care instanța a decis, totodată, ca interlopul brăilean să fie supus testului poligraf pentru a se afla adevărul în legătura cu implicarea sa în agresarea lui Darrell Bowie și Joseph McClain.

“Admite în parte sesizarea din oficiu a instanței și dispune efectuarea în cauză a unei expertize poligraf privind pe inculpatul Husein Gabriel Daniel pentru a se stabili dacă există indicii de comportament simulat referitoare la atitudinea procesuală adoptată în prezenta cauză”, a stabilit instanța.

Ce restricții i s-au impus

În plus, pe durata controlului judiciar, Husein Daniel Gabriel trebuie să respecte o serie de obligații, printre cea mai importantă fiind aceea că nu are voie să ia legătura sub nicio formă cu persoanele vătămate, cu ceilalți inculpați în dosar și cu martorii. Restricțiile impuse lui “Dasaev” sunt:

să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;

să informeze de îndată instanţa care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv organul de poliţie de la domiciliul său, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;

să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată;

să nu comunice direct sau indirect, pe nici o cale, cu persoanele vătămate Bowie JR Darrell Steven și Mc Clain Joseph Wantee Ekow, cu ceilalți inculpați și cu martorii.

În cazul în care nu va respecta aceste obligații, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

Ce s-a întâmplat cu victimele

Externat de la spitalul Floreasca din Capitală, Darrell Bowie, speriat că a fost la un pas de moarte, a ales să pună punct aventurii sale în România, părăsind imediat țara. De partea cealaltă, Joseph McClain, după ce a primit îngrijiri la o unitate medicală din Brăila, a fost o bună perioadă în refacere. Nu a avut voie să zboare cu avionul două săptămâni de la incident, fiind înjunghiat în plămâni. (NU RATA: UCIGAȘUL LUI MARIAN COZMA A FOST ELIBERAT ÎN SECRET! PRIMUL LUCRU PE CARE L-A FĂCUT: ȘI-A CUMPĂRAT BMW ȘI A DAT PETRECERE)