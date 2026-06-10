Intervenția estetică pe care Bianca Drăgușanu o refuză categoric: „Nu mi-aș face niciodată”

Bianca Drăgușanu a vorbit recent în mediul online despre mai multe proceduri estetice și despre experiențele sale cu intervențiile chirurgicale la care a apelat de-a lungul timpului, abordând și subiectul unor tratamente controversate din domeniul esteticii moderne.

Vedeta, cunoscută pentru faptul că și-a asumat public numeroase modificări estetice, a făcut o serie de clarificări legate de anumite proceduri pe care le consideră riscante și pe care spune că nu le-ar încerca niciodată.

Intervenția estetică pe care Bianca Drăgușanu o refuză categoric

În centrul discuției s-a aflat o intervenție cunoscută sub numele de aquafilling, o tehnică estetică ce presupune injectarea unui gel special în diferite zone ale corpului, cel mai frecvent în zona sânilor sau a feselor, cu scopul de a obține volum și remodelare corporală. Deși această metodă a fost promovată în trecut ca o alternativă minim invazivă la implanturile clasice, în timp au apărut numeroase controverse legate de siguranța ei și de posibilele complicații post-procedură.

În mediul online, Bianca Drăgușanu a transmis că nu ar apela niciodată la acest tip de intervenție, argumentând că informațiile și cazurile apărute în spațiul public despre problemele medicale generate de această procedură au influențat-o în mod decisiv. În special, au fost aduse în discuție situații în care diverse persoane publice au declarat că au avut de suferit în urma injectării substanței respective, acuzând reacții adverse și dificultăți medicale ulterioare.

„Nu mi-aș face niciodată aquafilling. Acea substanță pe care și-au injectat-o foarte multe fete, pe care cred că le cunoașteți deja, care au făcut foarte multe complicații. Asta e o intervenție pe care nu mi-aș face-o niciodată. Mai mult decât atât, eu am fost și sunt un subiect tabu din cauza operațiilor estetice pe care mi le-am asumat și în jurul numelui meu s-au format foarte multe bârfe”, a transmis Bianca pe rețelele de socializare.

În același context, Bianca Drăgușanu a făcut referire și la propriul parcurs medical în ceea ce privește intervențiile estetice la nivelul nasului. Ea a trecut prin mai multe operații de rinoplastie de-a lungul anilor, experiențe pe care le-a descris ca fiind dificile și marcate de rezultate diferite față de așteptările inițiale. Prima intervenție ar fi fost realizată în urma unei alegeri făcute pe baza unor informații insuficiente, după consultarea unui medic găsit online, iar rezultatul nu ar fi fost cel dorit, existând ulterior complicații și modificări ale structurii nazale.

Ulterior, vedeta a apelat la o a doua intervenție chirurgicală în încercarea de a corecta rezultatele primei operații. Procesul de refacere a implicat, potrivit relatărilor sale, mai multe etape și dificultăți, inclusiv reacții ale organismului la materialele folosite în cadrul intervenției anterioare. De-a lungul timpului, aceste experiențe au devenit un subiect frecvent de discuție în spațiul public, mai ales în contextul în care Bianca Drăgușanu și-a asumat în mod deschis modificările estetice.

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