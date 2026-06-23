Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană

Declarațiile verbale făcute de șoferi în timpul unui control rutier, inclusiv eventuale recunoașteri ale unei abateri, nu pot fi folosite ca probe în instanță dacă persoana oprită nu a fost informată despre drepturile sale și dacă discuția nu este consemnată într-un proces‑verbal.

Aceste prevederi sunt concepute pentru a preveni abuzurile și pentru a proteja conducătorii auto în situațiile de control.

Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta

În timpul opririlor în trafic, polițiștii adresează frecvent întrebarea „Știți de ce ați fost oprit?”, însă răspunsul poate avea consecințe nedorite. Avocatul Vladimir Miljević explică faptul că șoferii nu sunt obligați să ofere astfel de explicații și afirmă:

„Șoferul trebuie doar să furnizeze documentele solicitate și să evite discuțiile”.

Legislația contravențională prevede că orice declarație orală făcută de un șofer nu poate fi folosită ca probă în instanță, decât dacă acesta a fost informat în prealabil despre drepturile sale, inclusiv dreptul de a păstra tăcerea.

„Chiar dacă șoferul recunoaște încălcarea sau spune că știe de ce a fost oprit, aceste declarații nu pot constitui probe legale”, adaugă el.

În practică, instanțele resping frecvent astfel de afirmații, mai ales atunci când nu sunt consemnate într-un document oficial.

„Declarația unui polițist despre ceea ce i-a spus șoferul este adesea considerată lipsită de valoare probatorie”, spune avocatul.

Mulți șoferi cad în capcană

Pentru ca o investigație să fie validă, agentul constatator trebuie să întocmească un proces‑verbal care să confirme că șoferul își cunoaște drepturile. Orice discuție neconsemnată rămâne nerelevantă din punct de vedere juridic. Conducătorii auto pot solicita motivul opririi și pot contesta acuzațiile înscrise în document, însă nu sunt obligați să îl semneze.

„Semnarea poate fi interpretată ca o recunoaștere a încălcării”, avertizează acesta

Vladimir Miljević recomandă șoferilor să rămână calmi, politicoși și să limiteze interacțiunea la prezentarea actelor necesare.

„Cel mai bine este să prezinte documentele necesare și să nu se angajeze în discuții. Dacă șoferul consideră că nu a greșit, ar trebui să evite semnarea procesului-verbal”, încheie acesta.

Avocatul concluzionează că șoferii ar trebui să fie atenți la drepturile lor și să acționeze cu prudență atunci când sunt opriți în trafic.

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