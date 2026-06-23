Acasă » Știri » Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană

Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană

De: David Ioan 23/06/2026 | 10:11
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarațiile verbale făcute de șoferi în timpul unui control rutier, inclusiv eventuale recunoașteri ale unei abateri, nu pot fi folosite ca probe în instanță dacă persoana oprită nu a fost informată despre drepturile sale și dacă discuția nu este consemnată într-un proces‑verbal.

Aceste prevederi sunt concepute pentru a preveni abuzurile și pentru a proteja conducătorii auto în situațiile de control.

Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta

În timpul opririlor în trafic, polițiștii adresează frecvent întrebarea „Știți de ce ați fost oprit?”, însă răspunsul poate avea consecințe nedorite. Avocatul Vladimir Miljević explică faptul că șoferii nu sunt obligați să ofere astfel de explicații și afirmă:

„Șoferul trebuie doar să furnizeze documentele solicitate și să evite discuțiile”.

Legislația contravențională prevede că orice declarație orală făcută de un șofer nu poate fi folosită ca probă în instanță, decât dacă acesta a fost informat în prealabil despre drepturile sale, inclusiv dreptul de a păstra tăcerea.

„Chiar dacă șoferul recunoaște încălcarea sau spune că știe de ce a fost oprit, aceste declarații nu pot constitui probe legale”, adaugă el.

În practică, instanțele resping frecvent astfel de afirmații, mai ales atunci când nu sunt consemnate într-un document oficial.

„Declarația unui polițist despre ceea ce i-a spus șoferul este adesea considerată lipsită de valoare probatorie”, spune avocatul.

Mulți șoferi cad în capcană

Pentru ca o investigație să fie validă, agentul constatator trebuie să întocmească un proces‑verbal care să confirme că șoferul își cunoaște drepturile. Orice discuție neconsemnată rămâne nerelevantă din punct de vedere juridic. Conducătorii auto pot solicita motivul opririi și pot contesta acuzațiile înscrise în document, însă nu sunt obligați să îl semneze.

„Semnarea poate fi interpretată ca o recunoaștere a încălcării”, avertizează acesta

Vladimir  Miljević recomandă șoferilor să rămână calmi, politicoși și să limiteze interacțiunea la prezentarea actelor necesare.

„Cel mai bine este să prezinte documentele necesare și să nu se angajeze în discuții. Dacă șoferul consideră că nu a greșit, ar trebui să evite semnarea procesului-verbal”, încheie acesta.

Avocatul concluzionează că șoferii ar trebui să fie atenți la drepturile lor și să acționeze cu prudență atunci când sunt opriți în trafic.

CITEŞTE ŞI: Străzile care rămân fără apă caldă de luni, 22 iunie. Lista publicată de Termoenergetica Bucureşti

Obligație nouă pentru toate spitalele din România, din octombrie 2026. Vești bune pentru români

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Furtuni și grindină în aproape jumătate de țară. ANM emite cod galben pentru 28 de județe
Știri
Furtuni și grindină în aproape jumătate de țară. ANM emite cod galben pentru 28 de județe
Alertă în Grecia! Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure
Știri
Alertă în Grecia! Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate
Adevarul
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până în 2034
Mediafax
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până...
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Trei zodii încep cea mai bună perioadă din acest an. Ei sunt nativii care își schimbă destinul de la 1 iulie
Click.ro
Trei zodii încep cea mai bună perioadă din acest an. Ei sunt nativii care își...
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
Digi 24
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”. Explicația: Era doar o plimbare cu un Nissan 350Z
Promotor.ro
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”....
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Surpriză pentru electroniști la Lidl: letcon cu acumulator la 50 de lei
go4it.ro
Surpriză pentru electroniști la Lidl: letcon cu acumulator la 50 de lei
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Furtuni și grindină în aproape jumătate de țară. ANM emite cod galben pentru 28 de județe
Furtuni și grindină în aproape jumătate de țară. ANM emite cod galben pentru 28 de județe
Vali Vijelie demontează legenda conform căreia Nuțu Cămătaru își pedepsea dușmanii cu ajutorul ...
Vali Vijelie demontează legenda conform căreia Nuțu Cămătaru își pedepsea dușmanii cu ajutorul animalelor exotice: „Asta cu leii e un mit, n-avea treabă”
Alertă în Grecia! Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure
Alertă în Grecia! Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure
Alexandru Ciucu, la capătul puterilor. Cere cu disperare ajutorul fanilor
Alexandru Ciucu, la capătul puterilor. Cere cu disperare ajutorul fanilor
Scene tensionate în București. Un bărbat ar fi atacat angajații unui fast food pentru că i-a venit ...
Scene tensionate în București. Un bărbat ar fi atacat angajații unui fast food pentru că i-a venit comanda prea târziu
Corina Caciuc, apariție de senzație la botezul celui mic! Cât costă rochia pe care a purtat-o
Corina Caciuc, apariție de senzație la botezul celui mic! Cât costă rochia pe care a purtat-o
Vezi toate știrile