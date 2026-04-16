Investiție de 15 milioane de lei în România. Unde s-a construit noul parc ce conține și o pistă bob

Pentru românii care nu mai știu ce destinații să aleagă pentru escapadele din țară, a apărut o variantă nouă de distracție: un parc de agrement modern, deschis recent în județul Galați. Amplasat în mijlocul naturii, în Pădurea Gârboavele, acest complex promite experiențe pline de adrenalină și relaxare pentru toate vârstele.

Proiectul, realizat cu o investiție de peste 15 milioane de lei, transformă zona într-un punct de atracție important la nivel regional. Noul parc, denumit „Bob & Bike Adrenalina Gârboavele”, completează oferta turistică deja existentă din zonă și vine cu facilități moderne, inspirate din marile parcuri de aventură europene.

Parcul de distracții este unul spectaculos

Atracția principală o reprezintă pistele de bob, considerate unice în România. Vizitatorii pot încerca două trasee care însumează peste 1,5 kilometri, unde viteza poate ajunge până la 40 km/h. În plus, pasionații de sport au la dispoziție trasee de mountain bike, atât pentru familii, cât și pentru cei care caută un nivel mai ridicat de dificultate.

Parcul nu este dedicat doar adrenalinei, ci și relaxării. Cei care ajung aici pot găsi zone special amenajate pentru odihnă, foișoare, locuri de joacă pentru copii și chiar un amfiteatru în aer liber, unde pot avea loc diverse evenimente. De asemenea, există și un perete de escaladă de 10 metri, ideal pentru cei care vor să își testeze limitele.

Accesul este permis de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 20:00, iar prețurile sunt accesibile pentru majoritatea vizitatorilor. O tură pe pista de bob costă în jur de 25-35 de lei, iar alte activități, precum escalada, au tarife mai mici.

„Am promis că vom face în Pădurea Gârboavele cea mai atractivă zonă de agrement din Regiunea Sud-Est și iată că ne ținem de cuvânt! După deschiderea Parcului de Aventură EscapeLand, lansăm acum Bob & Bike Adrenalina Gârboavele – o zonă de agrement și mai spectaculoasă, dotată cu instalații moderne de bob, la standarde similare celor din Germania și Austria, și cu numeroase facilități dedicate petrecerii active a timpului liber, în condiții de maximă siguranță”, a explicat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

