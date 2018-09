Ioan Andone: „Promit că în etapele viitoare veți vedea o schimbare la Voluntari!”

Ioan Andone, managerul general al celor de la FC Voluntari și-a asumat umilința pe care ilfovenii au suferit-o în ultimul meci al rundei a VI-a a Ligii I, scor 5-1.

„A fost un meci prost, o umilință. Concluziile acestui joccsunt că în vară s-a făcut o remaniere masivă și lotul n-a ajuns încă să fie omogen. Rezultatul e rușinos. Am încercat un nou sistem, dar Craiova a făcut o partidă excepțională, incomparabil față de ce a jucat cu Chiajna etapa trecută. E vina noastră că am primit golurile prea ușor, chiar dacă am fost surprinși de Craiova. Avem 15 jucători noi, din acest motiv nu avem omogenitate. Promit că în etapele viitoare veți vedea o schimbare! Cred că vom putea ieși de aici. Noi am adus echipa în acest punct, dar avem mult de muncă și multe lucruri de corectat. S-au vehiculat multe nume, dar rămânem în această formulă, cu un antrenor din interiorul clubului”, a declarat Ioan Andone, managerul general al formației FC Voluntari.

După această umilință, FC Voluntari rămâne pe ultimul loc în clasamentul Ligii I, ilfovenii fiind singura formaație din campionat fără victorie în acest sezon.

Rezultatele etapei a VI-a Liga I

Concordia Chiajna- Astra Giurgiu 0-3

Dunărea Călărași- Politehnica Iași 2-0

Dinamo București- FC Hermannstadt 2-1

Gaz Metan Mediaș- CFR Cluj 0-0

FC Viitorul- FCSB 1-4

FC Botoșani- Sepsi Osk Sf. Gheorghe 0-0

FC Voluntari- Universitatea Craiova 1-5

Clasament Liga I

1 FCSB 6 4 1 1 16-6 13

2 CFR Cluj 6 3 3 0 8-4 12

3 Astra Giurgiu 6 2 4 0 8-4 10

4 Dinamo București 6 3 1 2 11-11 10

5 Dunărea Călărași 6 2 3 1 6-5 9

6 U Craiova 6 2 2 2 10-6 8

7 Sepsi 6 2 2 2 5-4 8

8 Gaz Metan Mediaș 6 2 2 2 7-9 8

9 FC Botoșani 6 1 4 1 7-6 7

10 FC Hermannstadt 6 2 1 3 7-7 7

11 FC Viitorul 6 2 1 3 6-7 7

12 Concordia Chiajna 6 2 1 3 6-8 7

13 Poli Iași 6 1 2 3 3-11 5

14 FC Voluntari 6 0 1 5 4-16 1