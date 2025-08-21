Ioan Mateescu, fost consilier PNL, s-a sinucis. Ce i-a spus soției când a plecat de acasă

Ioan Mateescu, fost director în Transporturi, a fost găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiu. Bărbatul și-a pus capăt zilelor cu o armă de vânătoare. Ce i-a spus soției înainte să plece de acasă? Detalii tulburătoare!

Miercuri, 20 august 2025, Ioan Mateescu a fost găsit fără viață într-un cimitir din Giurgiu. Fostul director din Transporturi s-a sinucis, împușcându-se cu o armă de vânătoare. Fostul consilier județean din partea partidului Național Liberal (PNL) ar fi fost îndatorat până peste cap la bănci sau la cămătari.

Ioan Mateescu s-a împușcat cu o armă de vânătoare

În urmă cu o zi, în după-amiaza zilei de miercuri, Ioan Mateescu a plecat de acasă, și-ar fi luat rămas bun de la soția sa, dând de înțeles că intenționează să își încheie socotelile cu viața. Surse apropiate familiei sale susțin că fostul consilier PNL ar fi avut datorii financiare mari, motiv pentru care nu a mai văzut nicio rezolvare și a clacat. Trei ore mai târziu, partenera acestuia a alertat autoritățile, însă a fost prea târziu.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu a anunţat că astăzi, 20 august, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie, din localitatea Falaștoaca, comuna Comana, județul Giurgiu, cu privire la faptul că soțul său, de 62 de ani, ar fi plecat de la domiciliu, afirmând că se va sinucide. Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.2 Comana au efectuat verificări pentru depistarea bărbatului în cauză, acesta fiind găsit decedat, la ora 17.40, în cimitirul din localitatea Falaștoaca, împușcat în zona pieptului, cu arma de vânătoare pe care o deținea legal.”, se arată în comunicatul IPJ Giurgiu.

Ioan Mateescu, cunoscut printre apropiați cu numele de ”Mateo”, a fost găsit fără viață, împușcat cu o armă de vânătoare, în cimitirul din Falaștoaca, județul Giurgiu. Mateo a ajuns în atenția publică ca fost consilier PNL și director al Direcției de Transporturi din cadrul Ministerului de Interne, iar în prezent ocupa funcția de conducere a controlului financiar din cadrul Direcției Agricole Giurgiu.

