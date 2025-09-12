Ioan Niculae, pe ”blat” în Cipru cu văduva de la Prefectura Teleorman. Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali nu se predă nici la 71 de ani: e mare ”jucător”!

Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu și-a făcut apariția la Nicosia, pentru meciul României cu Cipru, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Până aici, toate bune și frumoase, doar că la un moment dat, un detaliu (din fundal) a atras atenția mai mult decât și-ar fi dorit afaceristul. Cel supranumit în trecut „cel mai aprig rival al lui Gigi Becali” a fost prins…în ofsaid. CANCAN.RO are imagini de senzație și informații picante. Bineînțeles, vom detalia totul, în rândurile de mai jos.

Omul de afaceri în vârstă de 71 de ani, care a fost, până la un moment dat, cel mai bogat din România s-a retras din viața publică după ce a ieșit din închisoare, în anul 2022. În anul 20121 a fost condamnat la cinci ani de închisoare, fiind acuzat de instigare la evaziune fiscală și spălare de bani și cumpărare de influență. Iar aparițiile sale au fost tot mai rare și din pricina problemelor cu care s-a confruntat.

Fosta amantă i-a vândut acțiunile și terenurile cât timp afaceristul a stat închis, iar din punct de vedere al business-ului, lucrurile au început să se clatine după eliberarea sa, nu că i-ar plânge cineva de milă, cu siguranță o duce mai mult decât bine. Tot bine o duce și pe plan amoros, chiar foarte bine, am putea spune noi. Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, imaginile chiar vorbesc de la sine!

Ioan Niculae, escapadă romantică pe tărâmuri cipriote

Fostul patron de la Astra Giurgiu a avut o viață amoroasă tare pestriță. A fost căsătorit timp de 30 de ani cu Domnița, căsnicie care s-a sfârșit cu mare tam-tam, după ce femeia a simțit că soțul ei mai…juca în deplasare. Au existat zvonuri că ar fi avut o relație extra conjugală cu Nicoleta Toncea, femeia pe care a numit-o director la compania deținută de el, Interagro, și cu care se specula că ar avea și un copil. Dar să revenim la situația din prezent, care este una foarte interesantă. Afaceristul a vrut să se bucure de o mică vacanță în Cipru, acolo unde a bifat și apariția la meciul României, însă nu singur, ci alături de o prezență feminină interesantă.

Vera Mitran-Piticu, subprefect al județului Teleorman, i-a ținut companie la meci, iar apropierile dintre ei erau mai mult decât evidente. Înainte de începerea meciului, un reporter de la GSP l-a abordat pe fostul patron al Astrei Giurgiu și l-a întrebat ce așteptări are de la meci. Nimic neobișnuit, la prima vedere, însă adevărul este că în spatele afaceristului se derula o scenă similară cu cea de la concertul Coldplay, atunci când CEO-ul unei mari companii a fost prins în timp ce o strângea în brațe pe colega lui. Bine, de data aceasta protagoniștii noștri nu au surprinși în aceleași ipostaze, însă reacția doamnei a fost similară. În momentul în care a văzut camera îndreptată către ea și Ioan Niculae, a reacționat imediat și a făcut cale-întoarsă, printr-o mișcare bruscă. Iar dacă nu era evident faptul că femeia nu a dorit să fie filmată, imaginile care au urmat au fost mai mult decât concludente.

În timp ce fostul cel mai bogat om din România răspundea întrebărilor reporterului, doamna Vera și-a făcut din nou apariția în cadru, însă de data aceasta și-a ținut mâna la ochi și a întors capul, în speranța că va trece…nevăzută. Prea târziu! Doamna subprefect, fost prefect de Teleorman, care în prezent este titularul (suspendat) postului de director general al finanțelor Teleorman a stat lipită de afacerist în tribune, și păreau că urmăresc cu interes ceva pe telefoane. Vera Mitran a fost căsătorită cu Mihai Murar, fost președinte al PNL Alexandria, care a decedat în anul 2019. Acum, pare că este destul de fericită alături de Ioan Niculae, rămâne de văzut cum va evolua relația dintre cei doi.

