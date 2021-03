Ioana Chișiu, dezvăluiri copleșitoare despre divorțul de tatăl fiicelor sale: “Nu vreau să mă judecați”. Am aflat cine este și cu ce se ocupă noul iubit al blondei

Ioana Chișiu a confirmat în această seară divorțul de tatăl fiicelor sale și a făcut un apel către cei din comunitatea sa de pe Instagram. Îndrăgita vloggeriță a precizat câteva dintre deciziile pe care le-a luat împreună cu Nick Chișiu. În plus, blonda a dezvăluit cum se numește bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire.

Ioana Chișiu, dezvăluiri copleșitoare despre divorțul de tatăl fiicelor sale

Îmbrăcată într-un trening alb, cu părul prins într-un coc, Ioana Chișiu a realizat un mesaj video în care a mărturisit că a semnat actele de divorț în urmă cu aproape doi ani. Ea le-a cerut fanilor să nu o critice prea mult pentru că nu a vorbit public până acum despre separarea de Nick Chișiu, însă, amândoi și-au dorit ce este mai bine pentru gemenele lor.

“Am o confesiune de făcut, probabil că nu mai e o surpriză pentru nimeni, dar vreau să fie confirmat de mine. Cred că este momentul. Sunt o femeie liberă în acte de aproape doi ani de zile și nu vreau să mă judecați – am luat decizia să nu vorbesc despre asta datorită fetelor; sunt deja mari și, chiar dacă ele nu rețele de socializare, poate au prietenii lor sau colegi de-ai lor și nu am vrut ca ele să afle asta din online. Așa că am preferat împreună cu Nicu să le explicăm noi tot ce a fost nevoie ca ele să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă”, a declarat vloggerița pe o filmare postată pe Instagram Stories.

Ioana Chișiu a mai subliniat că, din 2019 și până în prezent, au fost multe provocări și schimbări…. Iar apariția lui Andrei Kallo în viața sa este una dintre acestea. Bărbatul deține un restaurant cunoscut în Cluj Napoca și are doi copii dintr-o relație anterioară. Noul iubit a cucerit-o iremediabil pe cunoscuta blondă.

“Îl cunosc pe Nicu de când eram în liceu. Au fost doi ani foarte dificili, dar sunt foarte fericită acum și am așa un moment de liniște și de pace. Cele mai multe întrebări au fost despre viața mea personală, vreau să vă spun cu mâna pe suflet că sunt într-o relație. Nu știu unde o să se ducă sau ce o să se întâmple, dar, momentan, vrem să facem totul OK pentru copiii noștri pentru că și el are doi copii”, a mai dezvăluit Ioana Chișiu.

Ioana și Nick Chișiu au făcut nunta în 2010

Nick Chișiu și cunoscuta vloggeriță s-au cunoscut în școala generală și au devenit soț și soție în urmă cu mai bine de nouă ani. Cu ocazia nunții de salvie, mai exact pe 19 septembrie 2019, Ioana Chișiu a scris în limba engleză un mesaj emoționant pentru soțul ei în care nu a evitat să vorbească și despre situațiile mai puțin plăcute din mariaj.

“Nicio relație nu este vreodată perfectă, dar noi am trecut prin iad și înapoi. Ne-am luptat, ne-am descurcat, am plâns și am râs. Și, la finalul zilei, noi am realizat că nu este nimic mai important decât iubirea celor pe care îi avel alături! 9 ani de căsătorie, doi copii și atât de multe amintiri. Îți mulțumesc pentru acești ani magici @nickchisiu ❤️”. este declarația de dragoste postată de vedetă în urmă cu mai bine de jumătate de an; aceasta a fost însoțită de o poză de album în care apar atât cei doi soți, cât și fiicele lor, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului.

