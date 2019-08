Ioana Ginghină a fost cea care a depus actele de divorț: ”Până în ziua de azi nu am înțeles de ce a trebuit să fac eu asta”

Vestea că Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au despărțit a șocat pe toată lumea. Iar acum, noi detalii ies la iveală, la aproape două luni de când cei doi au divorțat.

Cu toate că nimeni nu se aștepta la ruptura dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopil, iată că cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Puțini sunt însă cei care știu că actrița este cea care și-a luat inima-n dinți și a depus actele de divorț atunci când a văzut că lucrurile dintre ea și Alexandru Papadopol nu mai au rezolvare. (CITEȘTE ȘI: IOANA GINGHINĂ I-A DAT “DECISIVA” LUI ALEX PAPADOPOL DUPĂ DIVORȚ! CUM A FOST FOTOGRAFIATĂ ÎN BIKINI)

„Au fost vorbe grele, nu neapărat jigniri: că nu sunt fericit, că m-am săturat, că vreau să plec, chestii din astea. Iubire cu de-a sila nu se poate. Eu nici până în ziua de azi nu am înțeles de ce a trebuit să depun eu actele. Păi, dacă vrei să pleci, depune actele și pleacă! De ce a trebuit să mai trec prin tot calvarul un an de zile, în condițiile în care el a cerut divorțul? Nu se întâmpla nimic, stăteam, stăteam și, la un moment dat, m-am dus și am depus actele. I-am zis și a avut un șoc: „Cum? Ai depus actele?”. „Da!”. Mie nu mi-a plăcut niciodată compromisul de genul acesta, eu prefer să o iau de la capăt cu altcineva, decât să stau așa într-o relație”, a spus Ioana Ginghină, pentru Libertatea.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat

Ioana Ginghină și Alex Papadopol au semnat joi, 20 iunie, actele de divorț, pe cale amiabilă, la notar. Cei doi s-au reîntâlnit după două luni în care nu s-au mai văzut, au discutat civilizat și au semnat actele. Acum, fiecare își vede mai departe de viața sa. (VEZI ȘI: IOANA GINGHINĂ A APĂRUT CU UN OCHI UMFLAT ÎN PUBLIC! OARE CINE A LOVIT-O?)

“Au fost nişte situaţii care într-un fel l-au cam obligat să plece. Cât a fost, a fost frumos. Nu (n.r. altă relaţie alexandru Papadopol), sigur, nu ştiu acum, dar nici acum nu cred. Sigur atunci nu era vorba de altcineva. (…) Atât timp cât Alexandru era familie exista posibilitatea să iert (n.r. infidelitatea). Nu am vorbit după ce am ieşit de la notar. era un pic tristă toată lumea.

Nu vreau să comentez, că îmi fac probleme (n.r. reacţia părinţilor). Părinţii mei s-au obişnuit cu ideea. Le pare rău mai ales pentru Ruxandr, pentru nepoata lor. Părinţii mei au o căsnicie de 43 de ani. Da, cred că ar fi mult mai simplu, totuşi, e fostul meu soţ de 12 ani (n.r. să joace un rol alături de Alexandru Papadopol). Sincer, cred că o să fim buni prieteni până în final. Acum sunt nişte momente. Dar cred că o să fie o relaţie ok.

Sunt pregătită să ies, să cunosc oameni, normal, sunt un om. Întotdeauna am fost cuminicativă“, a spus Ioana Ginghină.