Ioana Ginghină și-a schimbat radical stilul de viață după ce a divorțat!

Chiar dacă mulți credeau că va fi devastată după ce au apărut pozele cu noua iubită a lui Papadopol, iată că Ioana Ginghină a acceptat foarte bine toată situația, ba chiar și-a oferit mai multă grijă decât o făcea în perioada căsniciei. Așa se face că noile ei hobby-uri nu doar că o ajută să depășească mai ușor momentul divorțului, ci o ajută să arate și foarte bine!

Ioana Ginghină a mărturisit într-un interviu acordat emisiunii ”Vorbește lumea”, de la Pro Tv, că relația ei cu Alexandru Papadopol s-a destrămat în timp, dar soțul ei a fost cel care a tras primul semnalul de alarmă după o vacanță pe care au petrecut-o împreună.

“Am fost în vacanţa de vară unde el a fost un pic mai ciudat, mai distant, supărat. Când am ajuns acasă l-am întrebat ce are. Atunci mi-a zis: uite care e treaba, că nu merge, că el simte ceva, nu ştie. Era nefericit. Mi se pare un lucru destul de important. Îmi dau seama că viaţa e foarte frumoasă, e păcat să stai aşa într-o relaţie. Ideea este că şi după, nu e aşa o problemă. Şi eu acum sunt mai fericită ca înainte. Eu nu mai făceam nimic pentru mine şi e mare greşeală“, a povestit Ioana Ginghină.

După ce a acceptat propunerea soțului ei de a divorța, actrița și-a găsit rapid hobby-uri care să o țină departe de gândurile supărătoare. Așa că s-a apucat de sport, iar asta i-a adus inclusiv rezultatele vizibile și de apreciat: a slăbit, iar corpul ei este mult mai tonifiat acum.

Ioana a mărturisit că divorțul nu a afectat-o pe Ruxandra, fiica lor de 11 ani, care petrece timp în mod egal cu ambii părinți.

„Acum, petrecem amândoi timp mai de calitate cu Ruxandra. Cumva eram cine-i în casă are grijă de ea. Cred că au fost lucruri care s-au stricat în timp. Într-o zi mi-a zis Alexandru că gata, nu mai poate. Eu nu am realizat atunci. Acum mai bine de un an, cam un an şi trei luni. După mi-am dat seama că probabil undeva vina e la mijloc, erau nişte chestii care scârţâiau. Nu era o căsnicie neapărat fericită, ci una liniştită”, a mai spus Ioana.

Ea a vorbit și despre noua iubită a lui Alexandru, cu care a fost surprins pe stradă de paparazzi, luna trecută.

„Nu mi-a fost ușor și i-am spus si lui. Prima dată când am aflat am sunat psihologul, ca să știu cum să fac cu Ruxi. Și apoi l-am sunat pe el, nu știa că au apărut imaginile cu el. Era și el terminat, nu avea niciun chef să se vadă chestia aia. Cumva nu mi-a picat bine, dar oricum bănuiam ceva, mai mult m-am gândit ce zice lumea”, a mai spus Ioana.