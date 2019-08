Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol se vor întâlni pentru prima oară după divorț, de ziua fiicei lor.

Păreau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar vestea că s-au despărțit după 12 ani de căsnicie a șocat pe toată lumea. Pe 20 iunie, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au semnat actele de divorț, pe cale amiabilă, la notar. Iar, acum, fiecare își vede mai departe de viața lui.

Cei doi, însă, se vor întâlni pentru prima oară după divorț de ziua fiicei lor, care va avea loc sâmbătă.

”Am stabilit la divorţ că fiecare dintre noi va petrece două weekend-uri pe lună cu Ruxi şi câteva zile în timpul săptămânii, însă Alexandru are un proiect acum, filmează foarte departe de Bucureşti şi nu se poate ţine de program. Şi iar, pot să spun, am avut dreptate. Însă ne vom vedea sâmbătă, de ziua Ruxandrei şi am înţeles că şi duminică vom merge undeva, toţi trei. Ei acum suferă puţin, amândoi. Alexandru pentru că nu mai are o relaţie apropiată cu Ruxandra, fetiţa îşi doreşte să se apropie, dar nu ştie cum şi eu sunt la mijloc şi încerc să fac o mediere. Dar o să fie bine, sunt sigură, pentru că Ruxi este un copil extrem de înţelept şi de matur. Ea a fost întotdeauna un copil special, poate şi pentru că am luat-o întotdeauna cu mine peste tot”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru Viva!

Ioana Ginghină a fost cea care a depus actele de divorț

Problemele de cuplu dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol ar fi început în vara lui 2018. Actrița a povestit că se certau seara, pe terasă, în șoaptă, pentru a nu fi auziți de fiica lor, Ruxandra. Însă, neînțelegerile au continuat, iar fetița lor se trezea din somn și îi auzea certându-se.

În ciuda eforturilor depuse pentru a-și salva căsnicia, tot Ioana Ginghină a fost cea care și-a luat inima-n dinți și a depus actele de divorț.

”Tot eu, la un moment dat, am ales să depun actele pentru că nu mai puteam din cauza Ruxandrei. E mare, nu mai puteam să o mint, ea vedea… Cred că, dacă ar fi să fac un film despre această perioadă, ar ieși comedie. Pentru că noi ne certam pe terasă, seara, după ce se culca Ruxi, în șoaptă, să nu ne audă vecinii. Deci la noi era totul pe șușoteală. Nu existau țipete, scandaluri, chestii, pentru că nu aveam cum… Dar, la un moment dat, a trecut și vara, a venit iarna și era din ce în ce mai greu de controlat.

Așa a început să se mai audă și Ruxi se trezea, venea și ne spunea «Iar vă certați?» Ea simțea, mă simțea și mă vedea pe mine plângând. Aveam zile când… În perioada aia am fost mult mai singură. Așa se întâmplă, ne certăm și unul se desprinde de tot ce înseamnă casă și copil, iar altul trage mai tare. Încerci să faci totul singură, eram 24 din 24 cu Ruxi”, a mai mărturisit Ioana Ginghină pentru Viva!