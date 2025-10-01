Ioana Popescu, condusă pe ultimul drum! Prieteni şi colegi de breaslă, în lacrimi la căpătâiul regretatei jurnaliste

Ioana Popescu va fi condusă astăzi, 1 octombrie, pe ultimul drum. Apropiații, prietenii și colegii de breaslă s-au adunat la capela cimitirului Berceni, acolo unde trupul neînsuflețit al vedetei a fost depus. Multe coroane cu flori au fost așezate la căpătâiul regretatei jurnaliste, care s-a dus mult prea devreme dintre noi. Funeraliile au fost organizate de Mara Bănică, ajutată de colegii din presă ai jurnalistei, iar o parte dintre ei au venit să-i aducă un ultim omagiu Ioanei Popescu. CANCAN.RO a fost prezent la slujba de înmormântare și vă arată imaginile durerii tuturor celor apropiați regretatei jurnaliste.

Ioana Popescu își va găsi astăzi liniștea veșnică, după ce s-a stins fulgerător la doar 47 de ani. Prieteni, apropiați și cei care au iubit-o o vor conduce pe jurnalistă pe ultimul drum. Deși plecarea ei a lăsat un gol uriaș, oamenii dragi au făcut tot posibilul ca înmormântarea să fie așa cum și-ar fi dorit Ioana. Mara Bănică, prietena și colega ei de breaslă, s-a ocupat de toate detaliile funeraliilor, asigurându-se că Ioana va avea parte de respectul și omagiul cuvenit.

Ioana Popescu este condusă pe ultimul drum

Mara Bănică, însoțită de câțiva apropiați ai regretatei Ioana Popescu au sosit cu pachete și toate cele necesare la biserică și au pregătit totul pentru a o înmormânta așa cum se cuvine pe vedetă. Și fostul logodnic al Ioanei Popescu, Ion Lőrinczi, a fost prezent la înmormântare și i-a adus vedetei o coroană cu flori albe.

Prezent la înmormântare a fost și cel care s-a declarat iubitul Ioanei Popescu. Mihai Lungu a fost în primul rând la slujbă, a plâns și s-a închinat lângă cosciugul cu trupul neînsuflețit al Ioanei.

