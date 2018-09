Ionuț Badea după al treilea 0-3 consecutiv pe banca Chiajnei: „Este greu de digerat această situație!”

Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna, a declarat după eșecul cu 3-0 suferit de echipa sa pe teren propriu cu Sepsi, că situația este una greu de digerat.

„Este greu de digerat această situație. La Iași am arătat ok, în repriza a doua, iar azi am fost ok timp de 75 de minute. După gol am riscat și nu a fost bine. Era important să facem un rezultat bun, de asta am și schimbat ceva în sistem. Știam că Sepsi este o echipă închisă, dar nu am reușit să-i surprindem. A fost un prim gol norocos, dar asta este. A venit pe un fond bun al nostru, dominam…Nu pot să spun că este o problemă, că nu revenim, sunt chestiuni legate de moment. Sunt trei înfrîngeri consecutive, marcate de foarte multă energie negativă în jurul nostru. Important este să fim responsabili și să construim mai departe. nNu am discutat cu conducerea, dar sunt omul care nu cedează. Mă gândesc cum să scot echipa din această situație, chiar dacă nu este nimic decisiv. Vom vedea ce va fi”, a declarat Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna la finalul partidei pierdute de echipa sa pe teren propriu cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Formația lui Eugen Neagoe s-a impus prin golurile marcate de Tandia (minutele 76 şi 90+1) şi Nouvier (min. 83)

Aceasta a fost cea de-a treia înfrângere consecutivă cu 3-0 suferită în Liga I după cele cu Astra Giurgiu și Politehnica Iași.

Cu 7 puncte câștigate în opt etape, Concordia Chiajna a rămas pe locul 13 având un golaveraj de 6-14.