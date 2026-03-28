Ionuț și Mădălina, doi soți din Dâmbovița, au murit într-un accident rutier cumplit. TIR-ul în care se aflau a luat foc

De: Anca Chihaie 28/03/2026 | 13:27
Doi români au murit în Spania/foto: social media
Un accident rutier devastator a avut loc pe o șosea din apropierea orașului spaniol Girona, soldându-se cu moartea a doi cetățeni români. Victimele, un cuplu format dintr-un bărbat de 34 de ani și o femeie de 26 de ani, amândoi șoferi de camion, și-au pierdut viața după ce vehiculul în care se aflau a lovit din spate un alt camion parcat la marginea drumului.

Impactul a fost atât de violent încât ambele camioane au fost cuprinse de flăcări, transformând accidentul într-un incident extrem de grav. Camionul celor doi români a fost complet distrus, iar focul s-a extins rapid, afectând și vehiculul lovit, care a ars parțial. Flăcările s-au răspândit ulterior și la vegetația din zonă, complicând intervenția echipajelor de pompieri și punând în pericol siguranța zonei din jur.

Doi români au murit într-un accident devastator în Spania. Bărbatul de 34 de ani și femeia de 26 nu au mai avut nicio șansă după ce autoturismul în care se aflau a fost cuprins de flăcări.

În camionul lovit se afla un bărbat în vârstă de 56 de ani, care a fost rănit grav în urma impactului și a incendiului. Acesta a fost transportat de urgență la spital, primind îngrijiri medicale pentru a-și stabiliza starea. Autoritățile spaniole au intervenit rapid pentru a stinge incendiul și pentru a securiza zona, însă distrugerile provocate de foc au fost considerabile.

Victimele sunt doi tineri din județul Dâmbovița, un bărbat de 34 de ani și soția sa, în vârstă de doar 26 de ani. Mădălina era originară din Moreni, iar Ionuț din Valea Lungă. Cei doi lucrau împreună și formau echipajul aceluiași TIR. În urma accidentului, și celălalt șofer implicat, aflat în cel de-al doilea camion, a fost grav rănit și a fost transportat cu elicopterul la spital.

Ancheta vizează cauzele impactului și modul în care camionul parcat a fost implicat în coliziune. În același timp, sunt analizate și măsurile de siguranță aplicate pe respectiva porțiune de drum, având în vedere că vehiculul staționat se afla la marginea șoselei.

Evenimentul a provocat blocaje temporare pe drumul afectat, echipajele de intervenție fiind nevoite să gestioneze atât incendiul, cât și evacuarea posibilelor persoane aflate în apropiere. Autoritățile spaniole au confirmat că incendiul a fost stins după o intervenție dificilă, iar zona a fost izolată pentru a permite investigarea corectă a cauzelor accidentului.

