Iordănescu jr. fericit după ce CFR Cluj a urcat pe primul loc: „Felicit echipa!”

Edward Iordănescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, s-a declarat mulțumit de felul în care elevii săi au evoluat în meciul pe care l-au câștigat cu 2-0 (2-0) cu FC Botoșani, rezultat în urma căruia campioana a urcat pe primul loc în Liga 1.

„Felicit echipa. Era un meci important cu o miză mare, dar momentul era important pentru că veneam după meciul cu Craiova și nimeni nu te așteaptă să te montezi mental. Asta le-am și spus înainte de meci. Faptul că am intrat foarte bine în joc ne-a dat curaj și încredere. A fost bine că am intrat la pauză cu o diferență. M-au bucurat realizările lui Sigurjonsson, are nevoie de moral, de incredere, dar eu zic că echipa a făcut un joc foarte bun. În repriza a doua, am cedat inițiativa, am pierdut teren și nu am avut agresivitatea din prima repriză”, a declarat Edward Iordănescu, la finalul partidei câștigate de elevii săi cu FC Botoșani, cele două goluri fiind marcate de Sigurjonsson, în minutele 25, respectiv 28.

În urma victoriei cu moldovenii CFR Cluj a urcat pe primul loc în Liga 1, cu 41 de puncte, cel puțin pentru moment, până la meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, programat astăzi de la ora 19:45, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, din Bănie. „Roș-albaștrii” se află pe locul secund, cu 39 de puncte, iar Universitatea Craiova completează podiumul, cu 34 de puncte. Sepsi OSK, FC Botoșani și Academica se află pe locurile 4, 5 și 6 cu 30 de puncte, 25 de pruncte respectiv 22 de puncte.

Program etapa a 4-a play-off Liga 1

Sepsi OSK – Academica Clinceni 1-0

CFR Cluj – FC Botoşani 2-0

Joi, 29 aprilie

ora 19:45 Universitatea Craiova – FCSB

Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 CFR Cluj – 41 pct

2 FCSB – 39 pct.*

3 Universitatea Craiova – 34 pct.

4 Sepsi OSK – 30 pct.*

5 FC Botoșani – 25 pct

6 Academica Clinceni – 22 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte