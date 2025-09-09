iPhone 17 va fi lansat în curând. Ce modificări a adus Apple telefonului ca să revitalizeze vânzările

Apple se pregătește să lanseze cel mai nou model al produsului său emblematic, iPhone. Este vorba despre iPhone 17, un model pe care producătorul american mizează pentru a-și crește vânzările.

Potrivit The Telegraph, noul model se va baza pe un design de tip „Air”, mai subțire și mai ușor, pentru a câștiga consumatorii și a revitaliza vânzările de telefoane.

Tim Cook ar urma să prezinte noul iPhone 17 și o serie de alte gadgeturi la evenimentul „Awe Dropping” al companiei, marți. O gamă nouă, de patru telefoane, va include iPhone 17, un iPhone 17 Air mai subțire și mai ușor, puternicul iPhone 17 Pro și un iPhone 17 Pro Max cu ecran mare. Apple va transmite în direct evenimentul de lansare.

Apple lansează noul iPhone 17

Lansările produsului reprezentativ al companiei, iPhone, urmează un model destul de standard. Telefoanele sale sunt disponibile pentru precomandă în vinerea de după evenimentul de lansare, în acest caz vineri, 12 septembrie.

Apoi, acestea sunt puse în vânzare în magazinele fizice o săptămână mai târziu, anul acesta data fiind vineri, 19 septembrie.

Modelul său principal, iPhone 17, va fi un upgrade modest față de iPhone 16, cu mici modificări ale designului și caracteristicilor. Acestea ar urma să includă un ecran mai mare, de 6,3 inci.

iPhone 17 Air va fi cea mai mare modificare față de lansările anterioare. Telefonul va prelua același nume ca popularul MacBook Air de la Apple și va avea un design ușor, cu o ramă din titan și aluminiu.

Acesta va avea un ecran de aproximativ 6,6 inci și o carcasă cu o grosime de 5,5 mm. Aceasta se compară cu actualul iPhone 16 Pro Max, care are o grosime de 8,25 mm. Dimensiunea sa subțire, însă, înseamnă că va avea o capacitate a bateriei mai mică decât modelele similare. Atât iPhone 17 Pro, cât și 17 Pro Max ar urma să vină cu cipuri de procesor mai avansate și o capacitate a bateriei semnificativ mai mare decât modelele anterioare. Pro Max va veni cu un ecran mai mare, de 6,9 ​​inci, mai arată sursa citată.

