Ireal! Suma incredibil de mică pe care o primește Mircea Solcanu de la statul român, după toţi anii lucraţi în presă

Fostul prezentator TV, Mircea Solcanu, are o pensie în valoare de 80 de lei. Cum se descurcă cu o asemenea sumă?

Mircea Solcanu a fost una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune în urmă cu 8 ani. El s-a retras din lumina reflectoarelor și trăiește la malul mării. Acum studiază actoria și se pregătește pentru examenul de licență.

“Studiez, mă pregătesc de licență în arta actorului. Fac această licență pentru că un mare actor, care nu mai e printre noi, mi-a zis că de ce nu mă duc la teatru fiindcă am talent. Iar într-o bună zi m-am gândit că aș putea încerca și asta. Deja repet la spectacolul de licență. În luna iunie vom avea 5 reprezentații ale piesei, este o comedie foarte interesantă, scrisă în anii 60, dar foarte actuală.”, a declarat fostul jurnalist, în cadrul unei emisiuni TV.

Mircea Solcanu: ”Trăiesc din pensie”

Mircea Solcanu i-a povestit lui Cristi Brancu, în direct, la Exclusiv VIP, în ce condiții trăiește și ce sumă primește acesta în fiecare lună din partea statului român.

“Este perfect adevărat, trăiesc din pensie. Dar nu numai pensia mea e mica, ci a tuturor persoanelor cu handicap. Am 800 de lei și, pentru toți anii lucrați, mi s-au mai adăugat la pensie 80 de lei. Ăștia sunt banii pe care ii iau, 880 lei”, a mărturisit Mircea Solcanu.

Mircea Solcanu, îndemn pentru toți jurnaliștii din România

Fostul om de televiziune a transmis și un mesaj colegilor săi jurnaliști, deoarece experiența lui cu anumiți angajatori nu a fost una tocmai bună. În unele locuri în care Mircea a lucrat, acum nici măcar nu figurează ca un fost angajat.

“Îi îndemn pe colegii jurnaliști să se mai ducă pe la Casa de Pensii, să se uite bine ce contracte semnează și în ce condiții pentru că, la un moment dat, pensia nu iartă pe nimeni. Am lucrat prin anumite locuri și nu apare că am lucrat, dar nu de la trusturile de presă unde am fost angajat. De acolo îmi vin cei 80 de lei. Situația mea cred că poate fi o lecție pentru toți colegii mei.

Când ești jurnalist ți se pare că faci o chestie foarte mișto și nu îți mai pasă de aspecte legate de viața ta. Acum, mă descurc cu greu, nu pot să spun că dansez într-un picior. Exact ca celelalte persoane cu handicap și dizabilități. La toți ni-i greu! Mă gândesc că, dacă ceilalți se descurcă, trebuie să mă descurc și eu”, a mai declarat Mircea, în direct.

