Irina Fodor, colegă cu Cabral la Pro TV. Cum a fost „furată” prezentatoarea Asia Express de la concurență

În anul 2014, Irina Fodor devenise colega lui Cabral la ProTV, după ce a fost “furată” de la concurență. Aceasta lucra ca tânără reporteră la postul Acasă. La vremea respectivă avea doar 25 de ani, dar acceptase provocarea de a-i ține piept excentricului prezentator.

Pentru Irina Fodor, această colaborare cu Cabral părea o misiune grea, dar o experiență pe măsură, așa cum mărturisea chiar ea. Când a ajuns în ProTV, șatena a fost primită cu brațele deschise de noii săi colegi. Mulți dintre ei o cunoșteau deja din reportajele pe care le făcea pe teren.

Cum a fost „furată” prezentatoarea Asia Express de la concurență

După o perioadă plină de castinguri și probe dificile, Irina Fodor a fost aleasă drept cea mai potrivită parteneră pentru Cabral la pupitrul emisiunii „Povestiri de noapte”.

„Am crezut că mi se taie genunchii, am crezut că leșin de emoție, super fericită, nu se putea mai bine de atât, să îl am pe el lângă mine, uite-te câta omu e”, a spus Irina Fodor la acea vreme.

Irina Fodor a absolvit Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, din Buzău, orașul în care s-a născut și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, din cadrul Universității București.

Înainte de a lucra la Antena 1, aceasta a lucrat pentru prima dată la MediaPro. Puțini își mai aduc aminte că soția lui Răzvan Fodor a fost reporter la Acasă TV, unde făcea interviuri pe teren și apoi a devenit colega lui Cabral la „Poveștiri adevărate”.

„Mi-am dorit mult să o iau pe drumul ăsta. Ai mei m-au încurajat să dau la Facultatea de Litere, eu am fost tot timpul bună pe zona filologică. Am venit la Bucureşti, am dat examenul la Litere, dar în paralel, fără să ştie ei, am dat şi examenul la Jurnalism. Şi când am aflat că am intrat şi la buget la Jurnalism, le-am zis alor mei că asta aleg. Încă din al doilea an de facultate am făcut practică la Antena, la GSP pe vremea aceea, canalul de sport, apoi mi-am dat licenţa şi m-am angajat la Acasă, la Poveştiri, unde am făcut mai întâi reporterie clasică pe teren, apoi am trecut la interviurile live, o etapă care m-a format. Ulterior, am prezentat cu Cabral Poveştiri de noapte. M-am mutat în redacţia emisiunii lui Măruţă, unde am făcut reporterie de mai multe tipuri. Apoi am conceput împreună cu o colegă de-ale mele un format, Inspiraţia de weekend, care a şi fost la ProTV un sezon. Au urmat doi ani în care am fost co-host la Vocea României, lucrând în paralel şi în spate ca reporter pentru Românii au talent. Iar apoi a venit propunerea pentru Chefi la cuţite. Cam acesta a fost parcursul, o perioadă care se întinde pe 13 ani”, a povestit Irina pentru revista OK!.

