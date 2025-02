Irina Fodor şi-a pus soţul pe jar şi… L-a lăsat cu ochii-n soare: “Nu puteam să cedez. Am plecat cu maxi-taxi”

Irina Fodor și Răzvan Fodor s-au obișnuit în ultimii ani cu despărțirea fizică de 2 luni, cât durează filmările la Asia Express. Fiind și el câștigător al unui sezon Asia Express, pe vremea când gazdă era Gina Pistol, actorul e familiarizat cu emisiunea și își sprijină soția în cariera în televiziune, preluând toate responsabilitățile legate de fiica lor, Diana, dar și de casă pe toată perioada absenței ei. Dacă în prezent, soții Fodor se bucură de simpatia publicului și popularitate, în urmă cu 16 ani, când s-au întâlnit, doar actorul era celebru. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO; prezentatoarea emisiunii Asia Express a făcut dezvăluiri despre debutul poveștii de dragoste, principiile de la care nu s-a abătut și cum au gestionat lucrurile de când au devenit părinți.

Începe marea aventură Asia Express, sezonul 8 pentru concurenți, care au plecat la filmări, reality-show-ul prezentat de Irina Fodor urmând să aibă un traseu care va străbate țări precum Filipine, Vietnam și Coreea Sud. În interviul de mai jos, soția lui Răzvan Fodor ne-a povestit despre întâlnirea de pe platourile de filmare de la Buftea, unde ea și Răzvan s-au văzut și s-au plăcut de la prima vedere.

Irina Fodor: “Nu puteam să cedez așa din prima. L-am refuzat. Am plecat cu maxi-taxi și metrou”

CANCAN.RO: Prima întâlnire dintre tine și Răzvan. A fost dragoste la prima vedere sau în timp v-ați descoperit?

Irina Fodor: Ne-am descoperit pe loc, de la prima privire. Mie mi s-a părut frumos. Lui se pare că i-am părut frumoasă.

CANCAN.RO: Erai reporter la vremea respectivă?

Irina Fodor: Nu, atunci eu cochetam cu domeniul actoriei. Făceam figurație specială prin diverse seriale care se turnau în Buftea. Acolo ne-am cunoscut, eu având un rol secundar și el unul principal. Și s-a nimerit să jucăm într-o secvență împreună și de la acea secvență s-au legat foarte multe. El a propus să mă ducă acasă în ziua respectivă. Eu totuși eram venită de la Buzău, eu nu puteam să cedez așa din prima. L-am refuzat. Am plecat cu maxi-taxi și metrou, dar am plecat mândră și verticală, după care ne-am tot văzut pe acolo. Până la urmă am ieșit la restaurant și tot s-au legat lucrurile. El tot venea în vizită la mine, ne întâlneam în fața căminului, eram la Jurnalism și stăteam în C-uri acolo la Leu. Și după aceea am plecat India și iată-ne căsătoriți 14 ani mai târziu și 16 ani de relație.

CANCAN.RO: Părinții când l-au cunoscut prima oară ce au zis? E actor, e cunoscut.

Irina Fodor: Era un megastar și atunci ca și acum. Ai mei au fost intimidați un pic de întâlnirea cu el, dar s-au descurcat binișor, adică n-au schimbat foarte multe impresii la prima întâlnire.

Irina Fodor: “Când plecăm amândoi în vacanță, ne comportăm ca doi iubiți”

CANCAN.RO: Adică nu au încercat să te influențeze în vreun fel?

Irina Fodor: A, nu, dar ei n-au încercat treaba asta în general așa nu prea, nu. Nu se băgau peste alegerile mele. Eu sunt foarte hotărâtă atunci când fac o alegere. E greu să mă influențezi în general, nu, chiar nu. Au făcut cunoștință, știau la ce să se aștepte pentru că le-am făcut pregătire. Le-am spus: el este. Hai să căutăm o poză pe google să-l vedeți. Ca să nu cadă așa efectiv cerul pe ei dintr-o dată: mamă, a venit o vedetă la noi în casă! Ce ne facem acum? Ne ia copilul, merge cu el în India! Nu, a fost drăguț. A fost așa o întâlnire, cum să spun, cu un grad de inocență așa. Adică el a venit, s-a prezentat frumos în fața părinților mei. Ei l-au acceptat frumos și asta ne-a ajutat și mai departe.

CANCAN.RO: Cum v-a schimbat apariția copilului relația?

Irina Fodor: Nu cred că ne-am schimbat noi doi în relație cu noi, ca să spun așa. Ne-am schimbat în raport cu rolul de părinți. Adică am devenit mai responsabili atunci când vine vorba de a lua anumite decizii, mai serioși, mai fermi atunci când trebuie să fim mai fermi. Când plecăm amândoi în vacanță, nu ne comportăm ca doi părinți. Ne comportăm ca doi iubiți. Nu mi se pare că ne-a schimbat în niciun fel, numai în bine. Diana îi moștenește umorul lui Fodor și când suntem toți trei este așa o continuă caterincă. Nici nu știi de unde sar glumele, cine le-a spus, de ce le-a spus așa. E pe drumul cel bun.

