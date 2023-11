Irina Loghin, gonită de pe scenă de prezentatoarea concertului. Artista a plecat plângând VIDEO

Irina Loghin (84 de ani) se află în mijlocul unui scandal monstru. Interpreta de muzică populară a părăsit scena în lacrimi, după ce prezentatoarea spectacolului a gonit-o din fața publicului.

Invitată să cânte în spectacolul aniversar Ion Macovei – 50 de ani de cântec- din Iași, Irina Loghin a fost protagonista unei situații inconfortabile. Spectacolul a avut loc pe data de 2 noiembrie 2023 la Cinema Victoria. Pe scena din cadrul evenimentului, Irina Loghin și Sofia Vicoveanca au fost cap de afiș. Publicul a așteptat cu nerăbdare prestația Irinei Loghin, însă nu s-a putut bucura prea mult de prezența artistei.

Irina Loghin a fost gonită de pe scena spectacolului de la Iași

O parte din spectatorii care au fost prezenți în sală au făcut public mai multe secvențe din timpul spectacolului. În imagini se observă cum prestația Irinei Loghin a fost întreruptă de prezentatoarea evenimentului. Deși deranjată, artista a continuat să cânte, spunând că are de onorat un repertoriu în fața publicului. După doar câteva momente, Doina Baciu, cea care prezenta evenimentul, a revenit și i-a vorbit despre artiștii tineri care au și ei nevoie de promovare și că trebuie să părăsească scena, moment în care a început să prezinte următorul artist. În cele din urmă, Irina Loghin a plecat de pe scena cu lacrimi în ochi.

“A intrat pe scenă în timp ce doamna Irina cânta. Deși interpreta nu a vrut să plece și a continuat să cânte, spunându-i că are și ea un repertoriu de susținut, Doina Baciu a revenit cu un tupeu extraordinar. I-a spus că mai sunt artiști tineri ce trebuie promovați, că trebuie eliberată scena și a început să prezinte următorul invitat, un no name…citind de pe foaie. Doamna Irina a plecat cu ochii în lacrimi. Eu ca spectator m-am simțit efectiv umilită de această doamnă care mai și țipa la spectatori. Am mai dat și 120 de lei biletul”, a declarat un spectator, pentru ziaruldeiasi.

”Irina Loghin i-a jignit pe toți soliștii din culise”

Având un punct de vedere solid în argumentarea propriului comportament, Doina Baciu, prezentatoarea evenimentului, declară faptul că Irina Loghin a avut un comportament grosolan în culisele show-ului, unde și-a jignit toți colegii de scenă, soliștii invitați la spectacol. Angajata de la Radio Iași este decisă să meargă în instanță.

”A fost spectacol dăruit Radio Iași, avem toate declarațiile, tot ce a jignit doamna Irina în culise. I-a jignit pe toți soliștii, sunt declarațiile lor. Sunt jigniri foarte grave la adresa soliștilor și a organizatorului, și toate alea… Deja am luat legătura cu avocatul vor fi acționați în judecată cei de la ziar. A fost un spectacol dăruit Radio Iași, nu a fost un spectacol pentru doamna Irina Loghin.

A fost să cânte, am dovezi că nu a dat nici măcar o factură, chitanță, banii sunt virați de organizator din luna martie, și sunt mai multe dovezi pe care acum le-am primit unde a fost cazată și ce a făcut. Chiar acum m-am despărțit de avocat, urmează un proces, probabil până voi ieși la pensie voi fi bogată!”, a declarat prezentatoarea evenimentului, Doina Baciu, pentru Star Popular.