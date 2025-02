Irv Gotti, o emblemă a rap-ului american, a murit! A colaborat cu nume grele ca DMX, Ja Rule sau Kanye West

Producătorul muzical Irv Gotti, co-fondator al Murder Inc Records, a murit la vârsta de 54 de ani. De-a lungul vremii, el a jucat un rol extrem de important în carierea unor artiști de renume, cum ar fi Ja Rule, Ashanti sau DMX.

Irv Gotti, o emblemă a rap-ului american

Câștigător al Premiilor Grammy, Irv a murit miercuri la New York, a declarat familia sa presei. Aceasta nu a dezvăluit și cauza morții sale. Reprezentanții lui Gotti au confirmat în august anul trecut că acesta a suferit un „accident vascular cerebral minor” la începutul lui 2024, spunând la acea vreme că „a reușit să se recupereze complet”, informează Daily Mail.

Reprezentanții casei de discuri Def Jam au emis o declarație miercuri seara în care au transmis că sunt „profund întristați” de moartea lui Gotti.

„Contribuțiile sale la Def Jam, atât ca director A&R, cât și în parteneriat cu Murder Inc, au ajutat la deschiderea drumului pentru următoarea generație de artiști și producători, o forță care a remodelat peisajul sonor al hip hop-ului și al R&B-ului”, se arată în comunicat.

Irv Gotti a murit

Gotti, pe numele său real Irving Lorenzo, s-a născut în Queens în 1970. El a devenit cunoscut în anii ’90, cu Def Jam, lansând artiști precum Jay-Z, care l-a și „botezat” Gotti sau DMX. El a avut și o apariție muzicală pe albumul de debut al lui Jay-Z din 1996, ca „DJ Irv” pe piesa Can I Live.

Anul următor, Gotti a contribuit la semnarea contractului lui DMX cu Def Jam, înainte de a produce primul album al rapperului, It’s Dark and Hell Is Hot. A fost un albun care a debutat pe locul 1 în topurile Billboard, a vândut 5 milioane de copii în întreaga lume și l-a făcut aproape instantaneu faimos pe DMX.

Imaginea lui a fost pătată de scandalul dintre Ja Rule și 50 Cent, dar și de un raid organizat în 2003 la birourile casei sale de discuri de către agenți federali. Aceștia îl suspectau că spăla bani obținuți din traficul de droguri. Doi ani mai târziu, Gotti și fratele său au fost acuzați de spălare de bani, dar au fost achitați de toate acuzațiile.

Pe fondul controverselor, Gotti a redenumit Murder Inc în The Inc. La sfârșitul anilor 2000, a semnat un contract de reprezentare cu Vanessa Carlton și a continuat să lanseze albume lui Ashanti și ale cântărețului R&B Lloyd. Dar casa de discuri a continuat să scadă ca importanță. Pe măsură ce ofertele s-au împuținat, artiștii care aveau contracte cu aceasta au început să renunțe la colaborări.

