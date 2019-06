Își reface viața! Ioana Ginghină se gândește deja la alt bărbat! Papadopol este istorie

Norii negri s-au mai risipit din jurul Ioanei Ginghină, după ce s-a aflat că relația ei cu Alexandru Papadopol s-a încheiat, ea fiind și cea mai afectată din toate declarațiile făcute până acum. Actrița s-a resemnat cu situația și spune că este pregătită să întâlnească un alt bărbat.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au fost împreună timp de 12 ani, iar anunțul despărțirii lor a luat prin surprindere multă lume, mai ales că-i vedea ca un cuplu perfect.

Ioana Ginghină încearcă să își păstreze energia pozitivă, chiar dacă perioada prin care trece este una foarte dificilă din punct de vedere sentimental. Dar o are alături de Ruxandra, iar ”copilul” perfect îi dă puterea de a merge mai departe și de a privi, cu încredere, către viitorul apropiat.

”Ne-am luat deja vacanţa în Grecia, pentru că încerc să nu-i schimb obiceiurile ca să nu simtă vreo mare schimbare deocamdată. Cumva am zis să ţin aceleaşi ritualuri pe care le avea, iar noi mergeam în fiecare an acolo. După aia, ne-am gândit să plecăm să vizităm Sri Lanka pentru că am auzit atâtea despre, e pe lista noastră. Acum îmi doresc să călătoresc. Mă redescopăr, merg şi la psiholog. Contează să te simţi bine”, a declarat Ioana pentru click.ro.

De asemenea, recunoaște că este pregătită să întâlnească un alt bărbat care s-o facă fericită, un ”prinț pe cal alb”, cum îl numește ea.

”Nu ştiu dacă acum sunt pregătită să mă reîndrăgostesc neapărat, dar să ştii că îmi doresc să vină prinţul meu pe cal alb. Eu întotdeauna am fost aşa…. Dacă mi-ai cunoaşte familia ai vedea că avem o naivitate care ne curge prin sânge. Şi niciodată nu am luat lucrurile foarte în tragic. Poate a fost un avantaj… şi când am pierdut sarcina, acum ceva timp, când eram cu Alexandru eram la fel. Totdeauna trebuie să vină ceva bun, o fericire după o perioadă proastă. Şi probabil o să vină şi prinţul pe cal alb şi vom trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi”, a declarat Ioana într-un interviu acordat clikc.ro.