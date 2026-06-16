Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun are planuri mari

Noua surpriză la Antena 1! Andreea Crăciun, cunoscută publicului din emisiunea „Insula Iubirii” Insula Iubirii, își continuă parcursul profesional în televiziune printr-un nou rol în cadrul postului Antena 1. Tânăra în vârstă de 25 de ani va face parte din echipa jurnalului matinal „Observator”, unde va prezenta rubrica meteo.

Potrivit informațiilor comunicate de televiziune, noua prezentatoare meteo a fost inclusă în echipa editorială a programului de dimineață „Observator” după o perioadă de pregătire dedicată domeniului media. Procesul de instruire a vizat atât adaptarea la ritmul televiziunii de știri, cât și dezvoltarea abilităților de prezentare în fața camerei, necesare pentru segmentul meteo.

Andreea Crăciun este noua prezentatoare meteo de la Observator

Andreea Crăciun a devenit cunoscută publicului în urma participării la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde prezența sa a atras atenția telespectatorilor și a generat o vizibilitate semnificativă în mediul online. Ulterior, aceasta a valorificat notorietatea obținută pentru a-și construi o prezență constantă în social media, unde a adunat o comunitate de aproximativ 25.000 de urmăritori.

Andreea s-a numărat printre ispitele care au atras atenția în sezonul filmat în Thailanda, unde a reușit să se apropie de Andrei Lemnaru, fostul partener al Ellei. Relația dintre cei doi a continuat pentru o scurtă perioadă și după întoarcerea în țară, aceștia ieșind la câteva întâlniri. Totuși, legătura nu a evoluat, iar Andrei a ales în cele din urmă să se apropie de o altă ispită, ceea ce a pus capăt interacțiunii lor.

Înainte de a intra în televiziune, Andreea Crăciun a activat ca instructor de fitness și are o experiență de aproximativ un deceniu în dans sportiv, activitate care i-a dezvoltat disciplina, expresivitatea și prezența scenică. Aceste elemente au contribuit la tranziția ei către zona de televiziune, unde comunicarea vizuală și siguranța în fața camerei sunt esențiale.

Decizia de a face pasul către prezentarea rubricii meteo vine în contextul în care postul Antena 1 își extinde echipa editorială și introduce noi figuri în cadrul jurnalului matinal. Andreea Crăciun se alătură astfel echipei după ce a finalizat un curs în domeniul jurnalismului care a fost susținut tot de Antena 1.

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