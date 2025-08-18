Ispită de la Insula Iubirii, urmărită pe stradă de un individ obsedat de ea. Abia acum a avut curajul să povestească: ”M-a filat încă din autobuz”

Nicoleta Balint, una dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii, a trăit recent un episod ce a marcat-o. Blondina a fost urmărită pe stradă de un bărbat necunoscut și a trecut prin momente de groază. Individul s-a ținut după ea până când a ajuns acasă. Cum s-a întâmplat totul? Ispita a povestit întâmplarea de coșmar.

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toți ochii sunt acum ațintiți asupra concurenților, dar și a ispitelor. Din categoria celor din urmă face parte și Nicoleta Balint. Tânăra a atras atenția la Insula Iubirii, iar unii pare că au ajuns să fie prea interesați de ea. Blondina a trecut printr-o întâmplare de coșmar pe străzile din Cluj.

„Până nu îți dă cineva în cap, polițiștii nu intervin”

Nicoleta a atras atenția la Insula Iubirii, însă se pare că unii au fost prea fascinați de ea. Recent, blondina a trecut printr-o întâmplare de coșmar, chiar în Cluj. Se pare că aceasta a fost urmărită de un bărbat pe care nu îl cunoștea. Individul a zărit-o în autobuz și s-a ținut după ea până a ajuns acasă.

Din fericire, ispita a reușit să scape doar cu o sperietură de zile mari. Deși a fost terorizată de bărbatul ce a urmărit-o, aceasta nu a apelat la ajutorul oamenilor legii, căci se temea că nu o să fie luată în serios. Însă, blondina a decis să se protejeze singură, așa că de atunci poartă mereu un spray cu piper în geantă.

„Am fost urmărită pe stradă. Am un spray de atunci pe care îl țin cu mine. Fiind fată, nu știu, în orice oraș mi-e frică să merg singură. Treaba asta mi s-a întâmplat chiar în Cluj. Mi-ar fi frică să mă deplasez singură, pentru că din păcate trăim într-o lume în care nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Eu nu îl cunoșteam pe cel care mă urmărea. Mi-am dat seama că mă urmărește, pentru că s-a dat jos, unde m-am dat jos și eu, m-a filat încă din autobuz. Se uita după mine, a mărit pasul în momentul în care am făcut-o și eu și a ținut-o până am ajuns la bloc. Nu am sunat la poliție, pentru că nu cred că m-ar fi luat în serios. Din păcate până nu îți dă cineva în cap, polițiștii nu intervin, ăsta e adevărul. A doua zi nu m-a mai urmărit. I s-a pus atunci pata pe mine și din fericire nu a mai continuat să mă urmărească”, a mărturisit Nicoleta Balint, potrivit fanatik.ro.

Foto: Instagram