Italianul Mangia jubilează după victoria la scor de neprezentare de la Iași: „Am făcut un meci bun!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, s-a declarat mulțumit de jocul și rezultatul pe care elevii săi l-au obținut în Copou în prima etapă a returului acestui sezon regular, 3-0 (3-0).

„Am făcut un meci bun. În prima repriză am fost şocaţi de ce s-a întâmplat în teren, dar în a doua repriză am jucat foarte bine. Începem să arătăm a echipă. Suntem mult mai buni în acest moment decât când am început campionatul. Pentru mine nu e o problemă dacă se vorbeşte de titlu. Important e să evoluăm bine, aşa cum s-a întâmplat azi în repriza a doua. Asta e ce mă interesează”, a declarat Devis Mangia, după victoria de la Iași.

Echipa lui Devis Mangia a învins cu 3-0, într-un meci în care Mitriță și Koljic au făcut instrucție cu moldovenii.

Echipa lui Flavius Stoican a avut handicap după ce Laurențiu Rus a fost eliminate după numai 10 minute de joc după o lovitură aplicată lui Valentin Mihăilă, jucătorul oltean fiind transportat la spital.

Rămași în inferioritate numerică după eliminarea lui Rus, ieșenii puteau da lovitura prin Cioinac și Andrei Cristea. Oltenii au ripostat în prelungirile primei reprize, când Koljic a trimis cu capul în transversală.

Repriza a doua a aparținut în totalitate oltenilor care s-au dezlănțuit în partea secundă, când au marcat de trei ori. Mateiu a deschis scorul în minutul 47, Mitriță a majorat diferența în minutul 53 și tot el i-a pasat decisiv lui Koljic în minutul 69.

Aceasta a fost cea de-a treia vitorie consecutivă pentru olteni în Liga I, Universitatea urcând pe locul 2 la punct distanță de liderul CFR Cluj.

De partea cealaltă, ieșenii au ajuns la cinci înfrângeri consecutive în Liga I și au rămas pe locul 11.