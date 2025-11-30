Acasă » Știri » Îți mai amintești de Sabrina, de la Superstar? Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV

Îți mai amintești de Sabrina, de la Superstar? Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV

De: Mirela Loșniță 30/11/2025 | 10:36
Îți mai amintești de Sabrina, de la Superstar? Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV
Sabrina stoica. Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Au trecut patru ani de când Sabrina Stoica a participat la concursul „SuperStar România”, reușind să impresioneze juriul cu vocea sa. De atunci, cariera ei a cunoscut o evoluție frumoasă, iar astăzi se numără printre artiștii în vogă ai momentului. Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV – vedeți în articol!

La 25 de ani, Sabrina, originară din Câmpina, s-a mutat la București pentru a urma Facultatea de Arhitectură. Tânăra a obținut acum diploma de arhitect și, în paralel, a lansat mai multe piese pe crae le-a lansat. Pasiunea pentru muzică a determinat-o să compună propriile versuri și să colaboreze cu alți artiști, construindu-și treptat un portofoliu impresionant.

Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV

După ce a participat la „SuperStar România”, Sabrina a lansat o colaborare cu Proconsul, piesa „Nicio stea”, și una cu Florian Rus, intitulată „Dacă ne rănim”. „Inocența interpretării tale m-a cucerit complet”, i-a spus Carla’s Dreams în timpul audițiilor emisiunii „SuperStar”. Artistul, membru al juriului, a adăugat că „este strașnic de frumoasă”.

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
Sabrina Stoica. Sursă foto: Social Media

Tânăra a lansat primul ei single în 2023, „Valuri la mal” și a mai colaborat cu Jean Gavril pentru „Visuri”. De asemenea, ea a lansat o nouă piesă, „Totul”, la care a lucrat împreună cu Mark Stam.

Mai mult decât atât, de data aceasta, Sabrina semnează și regia videoclipului.

„Am învățat să fac loc vulnerabilității în viața mea și să las zidurile să cadă. Am dat la o parte straturile de nesiguranță și am ales să arăt totul exact așa cum e, fără filtre, fără măști, sincer! Am ținut piesa asta mult timp doar pentru mine. Îmi era teamă că oamenii mă vor vedea mai mult decât trebuie”, a declarat Sabrina Stoica.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda îl fac bunic pe Pavel Stratan? „Eu sunt pregătit”

Inelul de logodnă se lasă așteptat pentru Nicoleta Nucă: „Așa am considerat că este corect” | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”
Știri
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland sau LIDL
Știri
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image,…
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale întunecate
Adevarul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detaliul care îi strică imaginea lui Denise Rifai: „E prea rece”
Detaliul care îi strică imaginea lui Denise Rifai: „E prea rece”
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul ...
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”
BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”
BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland ...
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland sau LIDL
Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în ...
Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit
Un nou scandal în showbiz! Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL: „Un caracter infect”
Un nou scandal în showbiz! Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL: „Un caracter infect”
Vezi toate știrile
×