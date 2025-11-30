Îți mai amintești de Sabrina, de la Superstar? Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV

Au trecut patru ani de când Sabrina Stoica a participat la concursul „SuperStar România”, reușind să impresioneze juriul cu vocea sa. De atunci, cariera ei a cunoscut o evoluție frumoasă, iar astăzi se numără printre artiștii în vogă ai momentului. Cu ce se ocupă acum fata care i-a luat mințile lui Carla’s Dreams la Pro TV – vedeți în articol!

La 25 de ani, Sabrina, originară din Câmpina, s-a mutat la București pentru a urma Facultatea de Arhitectură. Tânăra a obținut acum diploma de arhitect și, în paralel, a lansat mai multe piese pe crae le-a lansat. Pasiunea pentru muzică a determinat-o să compună propriile versuri și să colaboreze cu alți artiști, construindu-și treptat un portofoliu impresionant.

După ce a participat la „SuperStar România”, Sabrina a lansat o colaborare cu Proconsul, piesa „Nicio stea”, și una cu Florian Rus, intitulată „Dacă ne rănim”. „Inocența interpretării tale m-a cucerit complet”, i-a spus Carla’s Dreams în timpul audițiilor emisiunii „SuperStar”. Artistul, membru al juriului, a adăugat că „este strașnic de frumoasă”.

Tânăra a lansat primul ei single în 2023, „Valuri la mal” și a mai colaborat cu Jean Gavril pentru „Visuri”. De asemenea, ea a lansat o nouă piesă, „Totul”, la care a lucrat împreună cu Mark Stam.

Mai mult decât atât, de data aceasta, Sabrina semnează și regia videoclipului.

„Am învățat să fac loc vulnerabilității în viața mea și să las zidurile să cadă. Am dat la o parte straturile de nesiguranță și am ales să arăt totul exact așa cum e, fără filtre, fără măști, sincer! Am ținut piesa asta mult timp doar pentru mine. Îmi era teamă că oamenii mă vor vedea mai mult decât trebuie”, a declarat Sabrina Stoica.

