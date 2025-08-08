Acasă » Exclusiv » Iubita doctoriță îl ţine pe Dorian Popa în priză! „Frumoasă și deșteaptă”, dar prea ocupată să fie lângă el

Iubita doctoriță îl ţine pe Dorian Popa în priză! „Frumoasă și deșteaptă”, dar prea ocupată să fie lângă el

De: Keva Iosif 08/08/2025 | 23:40
După ce a încheiat o relație de aproape 11 ani cu Babs în 2023, Dorian Popa a găsit dragostea într-o tânără studentă la Medicină, Andreea, pe care a cerut-o și de soție în mai puțin de un an. Dar, în ciuda pasiunii pentru noua iubită, artistul recunoaște că acum prioritatea ei este alta, nu neapărat relația lor. 

La începutul acestui an, Dorian Popa și-a asumat relația cu iubita lui, Andreea, mai tânără cu 10 ani decât el, după despărțirea de Claudia ”Babs”. S-au spus multe despre ei, inclusiv că fosta și actuala s-ar fi ”ciocnit” în aceeași casă o perioadă de timp, însă toți au stat departe de reproșuri și acuzații publice. Poate s-au consumat doar între patru pereți…

Una peste alta, Dorian a răsuflat ușurat că noua parteneră este și pe gustul mamei lui și a pornit la atac: a cerut-o și de soție pe Andreea, au vorbit și, ce să vezi…. despre copil. Însă, surpriză: nori negri s-au abătut pe cerul lor! Problema: timpul!

Dar, chiar dacă lucrurile par roz, artistul mărturisește că acum prioritățile Andreei sunt departe de romantism.

Iubita mea nu este cu mine acum, pentru că este un weekend dedicat muncii. Andreea este la spital, are practică de făcut, și cam atâta timp își permite ea, să spunem, concediu vara, până la sfârșitul lunii iulie, după care se reapucă de treabă” spune Dorian, explicând că el este în Cluj, în turneu cu echipa sa.

Dorian Popa îi deschide portiera logodnicei, ca un adevărat gentleman.
Dorian Popa îi deschide portiera logodnicei, ca un adevărat gentleman.

Iubita doctoriță a lui Dorian Popa îl ține în priză

Se pare că să fii iubit de o viitoare doctoriță nu e tocmai ușor: „Pentru că un medic bun trebuie să se învețe încă din facultate că trebuie să muncească și vara.” Așa că nevoile lui sunt puse pe pauză, după cum lasă de înțeles.

Cum e, totuși, femeia care l-a cucerit atât de rapid? Dorian nu stă pe gânduri: „Ti-o descriu în două cuvinte: frumoasă și deșteaptă. Consider că este un combo foarte greu de găsit și nu pot decât să mă bucur că Dumnezeu mi-a adus în viață un om și bun, și frumos, și deștept”.

Dar cât de lungă va fi această poveste?

Sper să fim liniștiți, să ne iubim și să rămânem sinceri unul cu altul, lucru care ne va aduce probabil longevitatea relației.”, își dorește Dorin, un ingredient tot mai rar în relațiile din ziua de azi.

Pe plan profesional, Dorian susține că e pe val și dispus să bage bani și în alte afaceri.

Cel mai nou ”bebeluș” al meu este spălătoria pe care vreau să o deschid, sper eu, dacă lucrurile merg așa cum îmi doresc, să fie un lanț de spălătorii. Nu vom căuta o profitabilitate foarte crescută, ci un raport profitabilitate-calitate pentru client, optim. Să respectăm clientul, să-l facem recurent, că eu cred că asta este importanța unui business, nu să ți omul o dată să îl arzi și după aceea să zică: ‘Aoleu, nu mă mai întorc acolo.’”

În plus, Dorian se pregătește și pentru alte schimbări în domeniul în care și-a băgat toți banii: imobiliare.

Terenul, hectarul pe care-l am, încă este în pending… Pentru că mă gândesc să vedem cum se vor alinia noile taxe. Sistemul imobiliar va suferi niște schimbări… Taxele vor crește, e un adevăr pe care nu-l putem ocoli. Mai avem doua căsuțe libere din 4 pe care le construim, una este a lui Babasha, alta a altor vloggeri tineri, cuplu. Încercăm sa ne ținem în ritm, chiar dacă ritmul devine din ce în ce mai greu în Românica”.

