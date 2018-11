Iubita lui Cătălin Botezatu dezvăluie coșmarul de la concursul MISS din China: ”Nu suntem lăsate nici să dormim…”

După ce, în urmă cu câteva zile, fotomodelul Monica Hill, iubita celebrului Cătălin Botezatu, dezvăluia că îndură condiții vitrege, în China, unde participă la o renumită competiție de frumusețe, acum noi detalii șocante au ieșit la iveală. (Ia-ți mașina visurilor tale în doar câteva luni!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut, în exclusivitate, filmări din culisele concursului de Miss unde este ”prizonieră” frumoasa brunetă. (VEZI AICI PRIMELE DEZVĂLUIRI ALE IUBITEI LUI CĂTĂLIN BOTEZATU)

"Nu avem mâncare, fetele leșină pe capete și este mai rău decât pare. Nu avem mâncare bună. Am slăbit patru kilograme de când am venit în China. Organizatorilor nu le pasă de cum ne simțim, ei vor doar un show mare. Dacă ceri medicamente, nu te bagă nimeni în seamă. Eu am cerut niște medicamente acum 10 zile și încă nu le-am primit", a declarat Monica Hill, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, în urmă cu câteva zile.

„Sunt condiții foarte grele„

Condițiile pe care trebuie să le suporte concurentele de la prestigiosul concurs de Miss din China ar fi încă și mai dure, povestește, în continuare, Monica Hill. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat, de altfel, în posesia unor imagini grăitoare.

Modelele dau semne că sunt extenuate, iar, în pauzele pe care le au, tinerele ajung să se odihnească în condiții improprii. În imaginile care au ajuns în posesia CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, se vede destul de clar cum sexy-bruneta din Cluj doarme cu capul pe troller. În altă secvență, Monica Hill mănâncă stând pe podea, direct dintr-o caserolă de plastic.

"Nu suntem lăsate nici să dormim. Sunt condiții foarte grele. În cel mai bun caz, reușim să dormim câte șase ore pe noapte", a mai mărturisit clujeanca, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

„Au ridicat-o așa, leșinată, ca să-i jurizeze costumul”

”A leșinat o fată în fața mea. A fost proba eliminatorie pentru costum tradițional. Au ridicat-o așa, leșinată, ca să-i jurizeze costumul. Cred că o să câștige cine supraviețuiește aici”, ne-a mai spus Monica Hill.

Tânăra a reprezentat Romania la cea de 46-a ediție a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfășurat în Hurghada, Egipt. Competiția a avut loc la începutul acestui an. Modelul a prezentat colecțiile mai multor creatori de modă, printre care și cele ale lui Cătălin Botezatu.

