Iulia Albu poartă sacoul iconic al lui Beyoncé. Diva a strălucit pe covorul roșu de la Fashion Week 2026

Iulia Albu a eclipsat audiența de la Bucharest Fashion Week 2026. Designerul a strălucit (la propriu) într-o ținută deosebită, purtând sacoul pe care l-a avut Beyoncé și-a anunțat sarcina cu fetițas ei, Blue Ivy. Prin alegerea sa, Iulia Albu a respectat întocmai tema evenimentului: slow western.

Bucharest Fashion Week 2026 și-a deschis porțile marți, 24 martie 2026, odată cu desfășurarea celei de-a patra ediție a evenimentului. Timp de 5 zile, vedetele din România vor defila pe podiumul neoficial, în timp ce gazdele au pregătit un program amplu de prezentări de modă, conferințe și activități dedicate industriei creative.

Iulia Albu, apariție cu multe zerouri la Fashion Week 2026

Rând pe rând, vedetele și-au făcut prezența pe covorul roșu de la Bucharest Fashion Week 2026, însă, de departe, cea care a eclipsat cu adevărat toate privirile în jurul ei a fost Iulia Albu. Inspirată din tema evenimentului „slow western”, creatoarea de modă a ales să poarte un sacou purtat anterior de Beyoncé în 2011, în timpul unui spectacol în care și-a anunțat sarcina cu fetița sa, Blue Ivy.

Pentru cunoscători, și nu numai, Iulia Albu a purtat un sacou și body Dolce & Gabbana, completate de o pereche de pantofi din colecția Mugler, iar la gât a asortat un pinten argentinian din argint.

Anunțul făcut de Beyonce pe scenă, la gala VMA din 2011, cu privire la sarcina sa a fost un moment de neuitat în istoria culturii pop. Artista a asortat o pereche de pantaloni elastici cu un sacou Dolce & Gabbana, o cămașă albă cu nasturi și pantofi cu toc înalt.

