Ivan Rakitic înainte de „El Clasico”: „Meciul cu Real este cel mai mare al sezonului!”

Ivan Rakitic a prefațat cel de-al 177-lea episod din „El Clasico” care va avea loc astăzi de la ora 17:15 între Barcelona și Real Madrid.

„Meciul cu Real este cel mai mare al sezonului, toţi ştim cât de important este. El Clasico este foarte special, diferit de orice alt meci. Încercăm să nu ne gândim prea mult la cât de important e meciul, ci să ne bucurăm de joc. Ştim că toată Planeta ne va privi 90 de minute şi trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Un moment special pentru mine a fost acea victorie cu 4-0, cred că am dominat copios pe Bernabeu. Am jucat atât de bine, am savurat mult acel succes. A mai fost acel succes cu 3-2 cu golul lui Messi, în care am fost suficient de norocos încât să marchez. Sunt partide speciale, care îţi rămân în memorie şi sper ca într-o zi să le povestesc copiilor despre acele momente”, a declarat Rakitic, fotbalistul transferat în 2014 de la Sevilla pentru 18 milioane de euro.

Chiar dacă pe teren nu se vor afla Lionel Messi, accidentat și Cristiano Ronaldo, transferat la Juventus, cei doi acaparând de fiecare dată „El Clasico” în ultimii ani, derby-ul de astăzi se anunță a fi extremm d einteresant prin primsa mizei celor trei pucte puse în joc.

Cu patru puncte avans faţă de marea rivală, Barcelona va căuta victoria şi distanţarea la 7 puncte, un avans care cu greu ar putea fi surmontat de „galactici”. De partea cealaltă, Real Madrid, care se află doar pe locul 7 în La Liga, trăiește periculos, un eventual eșec în fața marei rivale putându-i fi fatal lui Julen Lopetegui.

Echipe probabile Barcelona- Real Madrid:

Barcelona: Ter Stegen – Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba – Rakitic, Busquets, Arthur – Rafinha, Suarez, Coutinho

Real Madrid: Courtois – Nacho, Varane, Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Isco – Bale, Benzema