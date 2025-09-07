Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă George”

Jaguarul de la Insula iubirii are propriul imn. George Ivănescu a deventi viral odată cu participarea sa în show-ul de la Antena 1. Ispita masculină i-a cucerit pe o parte din fani și telespectatori cu replicile sale, dar și cu laudele la adresa propriei persoane. Fiind extrem de popular, cel poreclit Jaguarul are acum propria melodie.

Se poate spune că George Ivănescu a fost vedeta sezonului 9 de la Insula iubirii. La cei 33 de ani ai săi, acesta a decis să își condimenteze viața și s-a aventurat în rolul de ispită masculină în cel supranumit testul suprem al fidelității.

Atunci când nu își dedică timpul femeilor care roiesc în jurul lui, George are grijă de afacerile sale din domeniul HoReCa. Nu doar că este considerat un adevărat cuceritor, ci și un antreprenor de succes.

George Jaguarul are propriul imn

Jaguarul de la Insula iubirii a locuit o bună parte din viață în Italia, acolo unde a călcat pentru prima dată în lume afacerilor și a antreprenoriatului. Ulterior, ispita s-a întors pe meleaguri natale și a investit bani în mai multe afaceri, printre care și o franciză Tucano Coffee în Deva.

Goerge Jaguarul a atras imediat atenția telespectatorilor, iar replictile sale care au devenit celebre, privirile și gesturile ”seducătoare” au făcut deliciul publicului din fața micilor ecrane. Demonstrând că are un stil aparte de a cuceri femeile, ispita s-a remarcat și prin dansurile lui, stilul vestimentar și tatuajele la vedere.

Cu atât de multe calități la purtător, chiar și după terminarea filmărilor din Thailanda, nici nu e de mirare că fanele emisunii au rămas cu gândul la el. De dragul și dorul lui, fanii i-au făcut un imn care descrie perfect impactul pe care Jaguarul l-a avut asupra publicului.

”Toată lumea strigă George/ Toată lumea strigă George/ Fetele te strigă George/ Dar prietenii te strigă George boy, George boy/” sunt o parte din versurile melodiei dedicate ”Jaguarului” de la Insula iubirii.

Stăpân pe propriile calități, în special pe cele fizice, Jaguarul se consideră un magnet pentru sexul frumos, motiv pentru care nu ”iartă” nicio doamnă sau domnișoară care îi atrage atenția.

„Din punctul meu de vedere, ce le atrage fizic pe femei este corpul meu, care mereu este bronzat, tatuajele mele și mișcările. De obicei, se aude numele meu prin orașe. În discotecă, ți-am zis, o privire și 3 dimineața, 4 dimineața, suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine. Și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu modul în care mă comport, în care mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac, cu vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea”, spunea Jaguarul la Insula iubirii.

Ispita de la Insula Iubirii a păcălit o țară întreagă! Le-a vrăjit pe Maria Avram și Teodora, dar a fost deconspirat! Avea iubită acasă de ani buni!

A rămas gravidă la Insula Iubirii 2025?! Ispita a apărut cu o burtică suspectă, spre surprinderea tuturor