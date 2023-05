Jennifer Lopez, mesaj special pentru români. Ce a ținut să le transmită diva de la Hollywood

Jennifer Lopez, una dintre cele mai mari celebrități ale lumii, le-a transmis un mesaj românilor. Vedeta de talie internațională se pregătește pentru un proiect imens, filmul „The Mother”.

Jennifer Lopez este una dintre cele mai mari artiste din întreaga lume. Are o carieră de succes în muzică, dar și-n actorie. Vedeta de la Hollywood se pregătește să dea lovitura cu un nou proiect – filmul „The Mother”. J-Lo s-a transformat, pentru cel mai recent rol al ei, într-un asasin pregătit să facă orice pentru a-şi proteja fiica. Povestea noului film, în care va juca starul de peste Ocean, este de-a dreptul incredibilă.

„Ca mame cred că toate simţim câteodată că nu facem suficient sau că greşim. A fost grozav să avem (în film, n.r.) personajul meu, „the mother”, şi apoi cealaltă mamă, cea care i-a crescut copilul şi să descoperi modul lor diferit de a fi mame”, a explicat Jennifer Lopez în interviul acordat pentru Antena 1. Celebra cântăreață a transmis un mesaj special pentru români, ce va putea fi urmărit în această seară la Observator.

Jennifer Lopez, carieră de succes în lumea artistică

Jennifer Lopez a cunoscut succesul în 1997 când a jucat rolul regretatei Selena, în filmul cu același nume. Apoi, a dat lovitura cu filmul „Anaconda”, și, în timp, a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood. Cariera muzicală și-a început-o la anilor ’90. Atunci a lansat primul album, „On the 6”, ce conținea hituri precum „If you had my love” sau „Waiting for tonight”. Artista a obținut discul de platină, datorită volumului de vânzări.

Mai apoi, a urmat un duet cu Marc Anthony, „No me ames”, care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy și un premiu Billboard Latin Music Awards. Au urmat alte albume de succes, cum ar fi „J.Lo” (cu hituri precum „Ain’t it funny” sau „Love don’t cost a thing”), „This is me… then” (cu hituri precum „Jenny from the block”). Jennifer Lopez este și o bună actriță. A apărut în câteva seriale televizate de comedie precum South Central, Second Chances și Hotel Malibu, iar debutul în cinematografie l-a făcut prin intermediul filmului Nurses on the Line: The Crash of Flight 7, dar și alte producții TV.