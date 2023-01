Jorge a dat din casă! Motivul pentru care a recunoscut public că și-a înșelat soția. „Nu sunt perfect” 

Jorge se bucură acum de o familie frumoasă și fericită, însă lucurile nu au fost mereu roz. În urmă cu ceva timp, artistul și-a înșelat soția și a recunoscut fapta public. Chiar dacă episodul a fost unul greu, Jorge și partenera sa au reușit să treacă peste tot cu bine, iar acum privesc încrezători spre viitor.

Jorge și Ramona au o relație de durată. Cei doi și-au unit destinele în mod oficial în anul 2013, iar de atunci încearcă să construiască împreună o familie perfectă, deși în viața de cuplu au existat probleme. Jorge a călcat strâmb, însă Ramona a avut puterea de a îl ierta, iar acum toul este bine.

Jorge a vorbit despre escapada pe care a avut-o și motivele ce l-au împins să își înșele soția. Artistul spune că nu ar mai face niciodată asta și chiar dacă momentul a trecut, încă face terapie din cauza teribilei greșeli.

„Sunt un tip asumat. Măcar eu am recunoscut. Și am făcut-o public, după ani. Nu spun că toți bărbații sunt la fel, pentru că eu cunosc cel mai fidel bărbat ever și de la el am luat exemplul. Dacă vreo doamnă care trece prin asta citește acum, să știi, draga mea, că tu ești perfectă. Bărbatul nu înșală pentru că iubita sau soția nu se ridică la falsele standarde ale lui.

Problema este la el. El are o nesiguranță sau caută succesul și îl confundă cu succesul la femei, sau să fie iubit de cât mai multe, pentru că el nu se iubește pe el. Mulți m-au judecat, când am recunoscut public, însă pe mine nu mă interesează părerea celorlalți. Dacă mi-a afectat cu ceva cursul în carieră, nu-mi pasă. Eu vreau să fiu sincer cu mine și mă dezvolt. Nu sunt perfect. Încă lucrez și încă fac terapie pe diverse teme. Terapia face parte din viața mea și îi îndrum și pe copiii mei să aibă ședințe la psiholog sau life coach.”, a declarat Jorge, potrivit viva.ro.

(CITEȘTE ȘI: IDILĂ LA SURVIVOR 2023 DE LA PRO TV?! CE AU FĂCUT VICA BLOCHINA ȘI JORGE SINGURI: „TE ADOR, ÎMI PLACE MULT DE TINE”)

Jorge, relația perfectă

Jorge și partenera sa se pot lăuda acum că au o relație aproape perfectă. În toți anii de căsnicie, cei doi s-au descoperit și învățat unul cu altul, iar acum au ajuns la o comuniune și la o relația așa cum visau. Jorge este foarte mândru de soția sa și spune că nimic nu îi poate despărți.

„Știu sigur că acum ne concentrăm pe ce ne ajută să ne dezvoltăm, să creștem împreună ca și cuplu. Ne concentrăm pe pozitiv și evoluție. Sunt recunoscător pentru multe. Ar fi o listă lungă. Că este o femeie atât de blândă și o soție și mamă iubitoare. Că am trecut prin apă și foc împreună. Că l-a adus pe David pe lume, deși era un risc major.

Cred că, odată cu timpul și cu experiențele și situațiile din viață, mergând amândoi în aceeași direcție și trăgând la aceeași trăsură, dispar orgoliul, teama de necunoscut, frica de a pierde și se instalează încrederea reciprocă, respectul și iubirea necondiționată”, a mai spus Jorge.

(VEZI ȘI: DE CE A DIVORȚAT JORGE DE SOȚIA LUI, ALINA, DUPĂ 5 ANI DE CĂSNICIE. MOTIVUL PENTRU CARE „FAIMOSUL” DE LA SURVIVOR A FUGIT DE ACASĂ)