Jorge a pus podcastul pe pauză și s-a distrat cu fiul la locul de joacă. Moment savuros alături de familie

Ce poate fi mai frumos decât o vreme însorită și timp petrecut cu persoanele dragi? Ei bine, CANCAN.RO l-a surprins pe Jorge, în toată splendoarea, alături de soție și băiețelul lor, în parcul Herăstrău, la locul de joacă. Soții au sărbătorit Floriile alături de David, pe care l-au răsfățat cum se cuvine. Cei trei conturau tabloul perfect de familie, iar vedeta TV chiar a intrat în „mintea” celui mic și au făcut o activitate tata-fiu pentru a câștiga un premiu. Haideți să vedem cum a decurs escapada acestora.
Vremea urâtă a trecut, norii au dispărut de pe cer, iar soarele și-a făcut apariția. O vreme perfectă de care Jorge, alături de soția lui, Ramona, și fiul lor, David, au profitat la maxim. Cei trei au luat parcul de distracții, Orășelul Copiilor, cu asalt și s-au înarmat cu multă voie bună. Aveau un singur gând: să înceapă distracția!
Chiar daca este extrem de ocupat cu proiectele personale si podcas-ul sau, Jorge a dat dovada ca este un tata extrem de devotat, iar ziua aceasta extrem de frumoasa si-a dedicat-o celor două persoane importante din viata lui, sotia si fiul.
Ramona a ales un outfit colorat, perfect pentru o vreme atât de splendidă. Chiar dacă au ieșit să se distreze cu David, soția vedetei TV nu a renunțat la stilul său clasic, extrem de bine pus la punct, și a ales să poarte un cardigan în dungi, pantaloni oversize crem și niște balerini roz, asortați cu geanta. De la o asemenea ținută nu au lipsit nici ochelarii de soare. CANCAN.RO a surprins-o pe frumoasa mămică în timp ce era alături de David, care abia terminase jocul cu mingea.
Jorge a lansat aplicația care îți liniștește mintea după o zi grea. Soluția completă pentru stres și anxietate Jorge, în lacrimi de Sărbători. Soția i-a făcut o surpriză total neașteptată: „Am plâns”