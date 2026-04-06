Jorge a pus podcastul pe pauză și s-a distrat cu fiul la locul de joacă. Moment savuros alături de familie

Ce poate fi mai frumos decât o vreme însorită și timp petrecut cu persoanele dragi? Ei bine, CANCAN.RO l-a surprins pe Jorge, în toată splendoarea, alături de soție și băiețelul lor, în parcul Herăstrău, la locul de joacă. Soții au sărbătorit Floriile alături de David, pe care l-au răsfățat cum se cuvine. Cei trei conturau tabloul perfect de familie, iar vedeta TV chiar a intrat în „mintea” celui mic și au făcut o activitate tata-fiu pentru a câștiga un premiu. Haideți să vedem cum a decurs escapada acestora.

Vremea urâtă a trecut, norii au dispărut de pe cer, iar soarele și-a făcut apariția. O vreme perfectă de care Jorge, alături de soția lui, Ramona, și fiul lor, David, au profitat la maxim. Cei trei au luat parcul de distracții, Orășelul Copiilor, cu asalt și s-au înarmat cu multă voie bună. Aveau un singur gând: să înceapă distracția!

Jorge s-a distrat alături de o parte din familia lui

Chiar daca este extrem de ocupat cu proiectele personale si podcas-ul sau, Jorge a dat dovada ca este un tata extrem de devotat, iar ziua aceasta extrem de frumoasa si-a dedicat-o celor două persoane importante din viata lui, sotia si fiul.

Ramona a ales un outfit colorat, perfect pentru o vreme atât de splendidă. Chiar dacă au ieșit să se distreze cu David, soția vedetei TV nu a renunțat la stilul său clasic, extrem de bine pus la punct, și a ales să poarte un cardigan în dungi, pantaloni oversize crem și niște balerini roz, asortați cu geanta. De la o asemenea ținută nu au lipsit nici ochelarii de soare. CANCAN.RO a surprins-o pe frumoasa mămică în timp ce era alături de David, care abia terminase jocul cu mingea.

Jorge a optat pentru un outfit mai casual, lejer, tocmai pentru a putea fi pregătit să țină pasul cu fiul lui. Cântărețul a ales o cămașă albă, din in, un trench scurt crem și pantaloni albi. Iar David este un băiețel în devenire, care îi seamănă ca o picătură de apă tatălui său și parcă îi moștenește stilul vestimentar, pentru că micuțul a purtat tot articole oversize. Jorge chiar s-a jucat si cu fiul său cu mingea. Cei trei le-au oferit celor prezenți în parc un tablou al unei familii frumoase și extrem de fericite, care se bucură de lucrurile simple. Jorge a redevenit copil alături de David Punctul culminant, dacă putem să îl numim așa, a fost atunci când Jorge și David au făcut o activitate ca între „bărbați”, tată-fiu. Băiețelul a vrut să câștige neapărat o jucărie de pluș, iar tatăl său i-a fost alături, l-a ghidat și l-a susținut necondiționat. De pe margine, și Ramona i-a susținut, iar David a reușit să câștige un premiu. Jorge a fost foarte implicat în această misiune a premiului și a trăit fiecare clipă.

