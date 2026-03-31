Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție de culturism

Joseph Baena, fiul celebrului actor Arnold Schwarzenegger, atrage tot mai mult atenția în lumea fitnessului după ce a obținut primele sale rezultate notabile în culturism.

În vârstă de 28 de ani, Baena a participat recent la competiția NPC Natural Colorado State, unde a câștigat la mai multe categorii, inclusiv la bodybuilding și physique clasic. Performanța marchează un moment important în parcursul său, fiind prima competiție majoră din cariera sa. Potrivit Yahoo, acesta a obținut mai multe medalii de aur și o medalie de argint, confirmând potențialul său în domeniu.

Joseph Baena a câștigat prima sa competiție de culturism

Evenimentul a marcat debutul lui Baena în culturism, la decenii după ce intrarea lui Schwarzenegger în același domeniu l-a transformat pe Arnold în una dintre cele mai căutate vedete ale anilor 1980. Baena s-a clasat pe primul loc în concursul masculin Open Bodybuilding Heavy Weight Class, precum și în concursurile Classic Physique True Novice și Classic Physique Novice. De asemenea, a câștigat medalia de argint la concursul Classic Physique Open Class C.

„Misiune îndeplinită!”, a scris Beana pe Instagram sâmbătă, adăugând un emoji cu o medalie de aur într-o postare care conținea mai multe fotografii cu el zâmbind pe scenă.

Cu o zi înainte, a împărtășit mai multe fotografii și videoclipuri pregătindu-se pentru marea competiție, spunând că era „bronzat și pregătit! Gata pentru spectacolul de mâine”.

Joseph Baena, pe urmele lui Arnold Schwarzenegger

Joseph Baena este fiul lui Arnold Schwarzenegger și al lui Mildred Baena, fostă angajată a familiei. Povestea sa a devenit publică în 2011, când actorul a recunoscut că l-a conceput în urma unei relații extraconjugale, fapt care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Maria Shriver.

În ciuda notorietății tatălui său, Baena a ales să nu îi poarte numele, încercând să își construiască propria carieră. Este actor, model de fitness și agent imobiliar, iar în ultimii ani s-a concentrat tot mai mult pe culturism, inspirat chiar de Schwarzenegger.

Presa internațională notează și relația tot mai apropiată dintre cei doi, Arnold Schwarzenegger fiind adesea prezent la antrenamentele fiului său și oferindu-i sfaturi.

„A devenit un tânăr extraordinar”, declara actorul despre Joseph într-un documentar recent.

