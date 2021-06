Kamara, noi detalii despre a opta operație a micuțului Leon. Când va avea loc intervenția

Leon, fiul lui Kamara, va trece printr-o nouă intervenție chirugicală. Artistul a oferit noi detalii despre operație și a dezvăluit motivul pentru care a fost amânată.

O boală cruntă îl ține pe micuțul Leon departe de bucuriile vieții de copilaș… Dar este un luptător, după cum chiar tatăl lui o spune cu mândrie. Micuțul a fost diagnosticat cu tripareză spastică, iar până în momentul de față a suferit șapte intervenții chirurgicale. (VEZI ȘI: MICUȚUL LEON, FIUL LUI KAMARA, VICTIMA UNEI ERORI MEDICALE. DE UNDE AU PORNIT TOATE PROBLEMELE? „NU L-AU PUS ÎN INCUBATOR”)

Fiul lui Kamara trebuia să se opereze din nou în luna mai, dar intervenția a fost amânată până în septembrie. Foarte multe vedete din showbiz-ul românesc s-au mobilizat și s-au strâns banii necesari pentru a opta operație a micuțului Leon.

”O să facem o operație în septembrie. Am făcut și un turneu al artiștilor, unde au participat foarte multe vedete, s-au mobilizat toți. Am reușit sa adunăm pentru operația din septembrie, însă sunt operații care se repetă la 8 luni. Leon a trecut prin 7 operații și vor mai urma. El la fiecare puseu de creștere trebuie să fie operat, că altfel se strâmbă oasele. Când era mai mic nu părea să fie atât de spastic, dar ușor crescând am văzut că nu mai poate să țină mâna dreaptă pentru că oasele creșteau și mușchii rămâneau scurți”, a spus Kamara la Antena Stars.

Oana a renunțat la videochat

În urmă cu trei ani, Kamara și Oana au decis să pună capăt căsniciei lor. Artistul a mărturisit că a știut de la bun început despre decizia pe care a luat-o bruneta și pentru care ar fi fost blamată de multe persoane. Oana ar fi intrat în industria videochat-ului pentru a-și ajuta fiul.

Cei doi părinți au custodie comună, iar micuțul Leon locuiește cu tatăl lui. Oana plătește pensie alimentară lunară și a renunțat la videochat. (VEZI ȘI: A CERUT-O ÎN CĂSĂTORIE PE PLATOURILE DE FILMARE DE LA ”PUTEREA DRAGOSTEI”, IAR NOI AVEM DETALII & IMAGINI EXCLUSIVE!)

”Știam de când s-a apucat. Mi-a dat explicația că ea vrea să facă asta pentru Leon. Lucrurile nu mai erau la fel între noi. Eu mai aveam sentimente, personal, în perioada aceea, nu știu acum. În perioada în care ea s-a apucat era ceva non-adult, doar stătea de vorbă.

Conversa mai mult cu oamenii, probabil lucrurile s-au schimbat pe parcurs, probabil pentru că au apărut mai multe oferte. Mi-am dat seama că nu e același lucru, ea era la un studio unde făceau, erau machiate, aranjate, cu salariu. Eu nu mai aveam practic prea multe de spus. Am stat șase luni în aceeași casă, nimeni nu știa că ne-am despărțit”, a declarat Kamara.