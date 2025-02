Kanye West nu suferă de tulburare bipolară. A aflat recent ce afecțiune are, de fapt

Rapperul american Kanye West a descoperit recent că nu suferă de tulburare bipolară, după ce soția sa, Bianca Censori, a insistat să ceară opinia unui medic specialist.

Relația explozivă dintre Kanye West și Bianca Censori are și aspecte pozitive. Potrivit Page Six, soția ar fi insistat ca rapperul să consulte un doctor specializat în afecțiuni neurologice, după ce și-a exprimat reticența cu privire la diagnosticul de tulburare bipolară pe care îl primise Kanye în trecut.

„Nu a fost ușor, dar soția mea m-a convins, după ce mi-a spus următoarele: nu ai personalitatea unui om bipolar. Am văzut mulți oaneni bipolari la viața mea și tu nu ești unul. Asta mi-a dat de gândit. Așa că am mers la medic. După investigații am aflat că de fapt sufăr de o tulburare cu spectru autist”, a mărturisit West (47 de ani) în timpul unui podcast.