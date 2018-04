Karym, surprins lângă tatăl său în spital, cu o zi înainte să moară. Imaginea este cutremurătoare

Tatal cantaretului Karym, a murit, joi, 19 aprilie, dupa o lupta crunta cu boala. Cu o zi inainte de a muri barbatul, artistul a fost surprins la spital, langa tatal sau. Imaginea este absolut ravasitoare.

Karym a petrecut ultimele clipe alaturi de tatal sau intr-un spital din Braila. Artistul a fost surpins intr-o imagine de-a dreptul cutremurătoare: acesta a fost fotografiat langa patul tatalui sau, stang pe un scaun, plângand în hohote, ca nu mai poate face mai multe pentru tatăl său, bărbatul pe care, din copilărie, îl idolatrizează și pentru care ar fi facut orice. Miercuri, cu o zi inainte de a deceda tatal artistului, care in urma cu doua luni, a fost diagnosticat cu cancer, exact acelasi tip de cancer de care a murit si cantareata Denisa Raducu: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului,a petrecut ultimele clipe alaturi de tatal sau intr-un spital din Braila. Artistul a fost surpins intr-o imagine de-a dreptul cutremurătoare: acesta a fost fotografiat langa patul tatalui sau, stang pe un scaun, plângand în hohote, ca nu mai poate face mai multe pentru tatăl său, bărbatul pe care, din copilărie, îl idolatrizează și pentru care ar fi facut orice.

„Karym a stat tot timpul alaturi de tatal lui de cand s-a aflat ca barbatul sufera de cumplita boala. El s-a ocupat de absolut tot. De 2 luni viata artistului a fost data peste cap si a tot sperat ca tatal lui se va face bine, insa din pacate boala nemiloasa si-a spus cuvantul. Trece prin momente dureroase.”, ne-au declarat surse din anturajul lui Karym.

Cumplita veste a fost dată chiar de Karym pe reţelele sociale, acolo unde a postat o fotografie de doliu, adăugând un mesaj emoţionant. În mesajul postat pe Facebook, artistul i-a spus părintelui său că îl iubeşte, mesajul fiind unul încărcat de emoţie. „Astazi (n.r.: joi, 19 aprilie), dupa o lunga suferinta, ti-ai gasit linistea! Sa te odihnesti în pace tata! Te iubesc!”, a scris Karym pe reteaua de socializare. Barbatul a fost depus de ieri la Capela Bisericii Sf. Filofteia, Str. Alexandru Vlahuta – colt cu Sf. Filofteia, Cartier Chercea, Loc. Braila. Inmormantarea va avea loc duminica, dupa ora 12.00.

Tatăl lui Karym suferea de boală gravă de mai mult timp, iar artistul i-a fost mereu aproape părintelui său.

„Îmi este foarte greu. A trebuit să iau decizii dureroase în ceea ce privește starea lui de sănătate. Sper că am luat deciziile corecte, sunt decizii cerebrale, emoțional sunt îngenuncheat. Dacă aș fi luat decizii cu inima, cu sufletul, aș fi fost egoist și aș fi făcut mai mult rău. Sper că am luat deciziile corecte atât pentru el cât și pentru mama, ea este distrusă. Sunt cel mai mare băiat dintre copii, nu o am alături decât pe sora mea mai mică, din 5 copii pe care i-au crescut părinții mei, în aceste momente”, spunea Karym în urmă cu ceva timp.