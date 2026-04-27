Keira Knightley, la un pas să divorțeze de James Righton? Detaliile care au atras atenția fanilor

Keira Knightley și soțul ei, James Righton, sunt considerați a fi unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood. Viața privată a rămas privată pentru ei, dar o ieșire recentă a compozitorului și muzicianului i-a pus pe fani pe jar. Detaliul observat la el, precum și ultima mutare a actriței din „Pirații din Caraibe” indică faptul că s-au despărțit.

Potrivit Daily Mail, James Righton și-a alertat fanii după ce săptămâna trecută a fost la o plimbare cu bicicleta prin Londra. Ai zice că e ceva normal, chiar banal pentru acest oraș sau pentru muzician, dar un detaliu a pus presa internațională pe jar. Dar și pe fanii cuplului!

Keira Knightley, la un pas să divorțeze de James Righton?

Soțul actriței de la Hollywood a fost surprins fără verighetă! Până în prezent, la toate ieșirile publice ale celor două vedete, ambii purtau verighetă. Se pare că, de data aceasta, ceva s-a întâmplat de James Righton a decis să renunțe la ea.

Ba mai mult, decizia Keirei Knightley de la începutul anului 2026 de a își trece numele în registrele Companies House ca Keira Christina Knightley, în loc de Righton, dă de bănuit fanilor. În mediul online au apărut tot mai multe speculații ale unei despărțiri și un eventual divorț, potrivit The Sun.

Cu toate că nu este neobișnuit ca unele persoane să își folosească numele de fată în astfel de documente oficiale, fanii au căzut pe gânduri. Acum, că și James Righton a ieșit în public fără verighetă, fanii sunt convinși că ceva major s-a întâmplat în culise.

Relația Keirei Knightley cu James Righton

Cele două vedete s-au cunoscut în 2011, după ce au fost prezentați de un prieten comun, la o cină. În 2012 s-au logodit, iar pe 4 mai 2013 s-au căsătorit în micul oraș Mazan, din sudul Franței.

Cei doi au împreună doi copii: Edie, prima lor fiică, s-a născut în mai 2015, și Delilah, a doua lor fiică, s-a născut în octombrie 2019.

CITEȘTE ȘI:

Divorțul nu i-a separat complet. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, reuniți într-un moment-cheie

Cum a ajuns Gabi Tamaș în pragul divorțului. De ce a decis Ioana să se despartă de soțul ei