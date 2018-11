Klopp își pune la zid jucătorii după umilința de la Belgrad: „Lucrurile nu au mers deloc bine!”

Înfrângerea total neașteptată pe care Liverpool a suferit-o la Belgrad cu Steaua Roșie, scor 2-0, a stârnit mania lui Jurgen Klopp.

Conștient că înfrângerea i-ar putea costa scump pe „cormorani”, care ar putea rata chiar și prezența în primăvara Champions League, Klopp și-a pus la finalul meicului jucătorii la zid.

„Lucrurile nu au mers deloc bine. Am avut totuși câteva șanse. S-au apărat aglomerat, ne-au blocat drumurile către poartă. Atmosfera a fost complet diferită după ce au marcat. A trebuit să facem față emoțiilor. Am încercat să schimb ceva la pauză, dar am fost ineficienți. Nu am nimerit ținta. Dacă marcam măcar o dată, poate ar fi fost alt rezultat. Nu pot ține discursuri marețe la 10 minute după meci, nu pot face o analiză a grupei. Suntem extrem de dezagmăgiți și trebuie să ne regrupăm. Avem un drum lung către casă și vom analiza ce nu a mers”, a declarat Jurgen Klopp la finalul partidei de la Belgrad pierdută de elevii săi cu 2-0.

Înfrângerea de la Belgrad este a doua suferită de Liverpool din actuala stagiune a Ligii Campionilor după cea de la Napoli cu 1-0.

La Belgrad, Liverpool a fost de nerecunoscut pierzând clar disputa cu Steaua Roșie Belgrad, „cormoranii” fiind depășiți la toate capitolele de o echippă prutată spre victorie de un stadion arhi-plin. Partida a fost decisă de dubla de senzație reușită de Pavkov în minutele 22 și 29.

În urma rezultatelor consemnate până acum în grupa C, Napoli este pe primul loc, la egalitate de puncte cu Liverpool, 6 puncte. PSG are 5 puncte, iar sârbii de la Steaua Roşie au adunat şi ei 4 puncte după victoria de senzație cu Liverpool.