Larisa Udilă a “comis-o” și nu vrea ca fiul să-i calce pe urme: „N-am putut să mi-o iert!”

Micuțul Milan poate să stea liniștit, căci mama model „veghează” pentru el. Larisa Udilă a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre greșelile comise de-a lungul vieții, momente pe care nu și le-a putut ierta. Dezideratul influenceriței este ca băiatul pe care îl are alături de Alexandru Ogică să învețe din „gafele” mamei și să nu le repete. Cu toate că a fost pusă în posturi incomode, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” nu și-a pierdut optimismul și crede în continuare că nu toți semenii sunt rău intenționați.

Într-o notă mai jovială, Larisa Udilă povestește cum Milan începe să moștenească din deprinderile tatălui său, fost fotbalist. Cât e ziua de lungă, spune fashionista, fiul ei îl convoacă pe Alexandru Ogică să îl antreneze cu mingea la picior. Mama nu este neapărat de acord, dorindu-și alte preocupări pentru micuțul în formare.

( NU RATA: LARISA UDILĂ SE VREA MAMĂ A DOUA OARĂ, DAR AMÂNĂ MOMENTUL: “SĂRACUL, NU VREAU SĂ-L PEDEPSESC!” )

Larisa Udilă nu vrea ca micuțul Milan să-i repete greșelile: „A fost o gafă colosală!”

CANCAN.RO: E adevărat că atunci când apare copilul cuplul se trece pe plan secund?

Larisa Udilă: La noi nu e așa. O am pe mama care mă ajută foarte mult cu bebele și atunci avem timp și pentru noi. Deci când vrei să ieșim, la orice oră din zi și din noapte putem ieși liniștiți. Așa că nu s-a stins nicio flacără.

CANCAN.RO: Vreau să-mi spui ce greșeală ai făcut tu în viața ta și nu vrei ca cel mic să o repete!

Larisa Udilă: Am încercat să leg anumite prietenii pe care nu trebuia să le leg. Băiețelul meu trebuie să învețe că în viață trebuie să separi cumva viața profesională de cea personală. Și niciodată să nu amesteci lucrurile, de fiecare dată când am făcut asta n-a fost bine, a fost o gafă colosală.

Cumva prieteniile cred că m-au dezamăgit. În rest am acceptat tot ceea ce mi s-a întâmplat și am luat ca atare. În schimb n-am putut să mi-o iert că am legat anumite prietenii atunci când nu era cazul și nu trebuia. Dar așa sunt eu mai sensibilă de fel.

( CITEȘTE ȘI: CUM SE ÎNȚELEGE, DE FAPT, LARISA UDILĂ CU SOACRA SA. FOSTA CONCURENTĂ DE LA ”BRAVO, AI STIL!” LE-A SPUS FANILOR TOT )

Larisa Udilă și Alexandru Ogică tranșează deja viitoarea ocupație a fiului: „Băiețelul meu o să lucreze în IT, nu există fotbal!”

CANCAN.RO: Mai e OK să fim oameni buni? Pentru că de obicei oamenii buni sunt „exploatați”…

Larisa Udilă: E OK să fii om bun, pentru că nu toți oamenii sunt răi în ziua de astăzi. Însă trebuie să avem mare grijă cu cine suntem buni, iar cei care ni se par să nu merite nu trebuie neapărat să fim răi cu ei, ci să-i evităm pur și simplu.

Asta n-am făcut eu, mereu mă ceartă toată lumea că mă împrietenesc prea repede. Eu sunt genul de om super sincer, ca o carte deschisă cu toată lumea. Și nu e cazul. Nu trebuie să fie așa.

CANCAN.RO: Știind că tatăl celui mic este fost sportiv, vreau să te întreb dacă până acum ați avut discuția că cel mic se face mare și deja ar trebui să apuce calea aceasta.

Larisa Udilă: Toată ziua stă în fața lui cu mingea la picior. Dă cu piciorul în minge, îi spune «hai, tati, haide cu mingea». Eu i-am spus «nu, tati, băiețelul meu o să lucreze în IT, nu există fotbal». Copilul va alege, eu nu voi fi părinte din acela conservator care îi impune copilului «tu trebuie să faci ce zic eu, că eu sunt mă-ta», exclus așa ceva.

( ACCESEAZĂ ȘI: EXPERIENȚĂ NEPLĂCUTĂ PENTRU LARISA UDILĂ, CHIAR ÎN TIMP CE ERA LA CINEMA: „FĂCEAM ATAC DE PANICĂ” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.