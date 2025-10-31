Acasă » Exclusiv » Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! CNA face anchetă!

Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! CNA face anchetă!

De: Keva Iosif 31/10/2025 | 11:17
Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! CNA face anchetă!
Serialul-fenomen care, de peste un deceniu, a făcut milioane de români să râdă de realitățile din satele noastre a ajuns a ajuns de două ori într-o zi pe masa CNA! Nu pentru glume prea îndrăznețe, nu pentru replici vulgare, ci pentru ceva mult mai serios: posibilă campanie electorală mascată! După episodul în care era menționat explicit numele ministrului Radu Miruță (USR), „omul comisiilor și al dosarelor penale”, Las Fierbinți a mai bifat o scenă suspectă. De data aceasta, ținta ironiei – sau beneficiarul – este chiar premierul Ilie Bolojan (membru PNL), pomenit cu insistență într-un dialog care arată mai degrabă a spot electoral!

Controversele din jurul celui mai urmărit serial românesc continuă. La scurt timp după scandalul legat de apariția numelui ministrului Radu Miruță (USR) într-un dialog interpretat ca promovare politică (citește detalii AICI), un nou episod din Las Fierbinți aduce în prim-plan un lider marcant PNL: premierul Ilie Bolojan.

Dialogul, difuzat în episodul 1 al sezonului 27, intitulat sugestiv „În slujba cetățeanului”, ridică alte semne de întrebare. Personajele discută despre ordinele și inițiativele premierului într-o manieră care depășește registrul comic și intră în zona de mesaj politic recognoscibil.

„Mie îmi place de Bolojan!” – unde-i gluma??

Personajele, doi săteni, discută cu un aer de convingere aproape patriotic, în biroul primarului Vasile (interpretat de Gheorghe Ifrim).

„Mie îmi place de Bolojan! E bizon. Zice că face și eu cred că o să facă ce zice, nu ca alții.”

Apoi, unul dintre săteni vine cu o replică menit să „echilibreze” aparent discuția: „Mie de aia nu-mi convine de el, că face ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap.”

Doar că omul recunoaște imediat că nu era, de fapt, handicapat, ci primise pensia „cadou” de la un văr dintr-o comisie.

Morala? Bolojan taie abuzurile și pedepsește hoția. Satiră? Aici gluma nu mai e pe seama politicianului, ci în favoarea lui.

Experții în comunicare numesc asta ”soft propaganda”, o formă elegantă și eficientă de construire a imaginii unui politician, ascunsă sub pretextul divertismentului.

„Nu mai e nevoie de bannere și spoturi plătite. Imaginea se construiește prin glume, replici și personaje cu care oamenii se identifică. Asta e strategia tăcută: nu convingi direct, ci plantezi cumva simpatie. Iar Las Fierbinți e terenul perfect: are audiență masivă, credibilitate, limbaj popular”, explică un specialist în media.

CNA face anchetă: „Ne vom sesiza și asupra acestui caz!”

Fosta președintă a Consiliului Național al Audiovizualului, Monica Gubernat, în prezent membru activ al instituției, a confirmat pentru CANCAN.RO:

Ne vom sesiza și în privința acestui episod. Este un subiect care merită analizat.”

Alți specialiști în audiovizual nu au ezitat să spună lucrurilor pe nume!

Este intenție clară de publicitate electorală. Nu e satiră în niciun caz – unde e gluma?? Arată ca niște clipuri electorale. E gândită smart: mesajul pătrunde mai bine așa, targetarea e mai bună, o faci când nu e campanie și lumea știe deja pe cine și ce vrea. Dacă postul PRO TV va fi sancționat, atunci va fi obligat să citească mesajul CNA pe post. Va fi ceva rușinoș!”, au explicat o sursă autorizată pentru CANCAN.RO.

Dacă scenaristul primului episod, Mimi Brănescu, a negat că ar fi avut vreo legătură cu scenariul în care era menționat ministrul Radu Miruță, deși numele său figura la finalul producției, în cazul de față, episodul care face trimitere la premierul Ilie Bolojan poartă semnătura scenaristului Gabriel Achim. Acesta a refuzat să ofere un punct de vedere.

La rândul lor, reprezentanții PRO TV au preferat să revină asupra declarației oficiale transmise în cazul Miruță, limitându-se la aceeași poziție generală privind caracterul ficțional și satiric al serialului.

Publicul ripostează: ”Nu mă mai uit la serial”

Așadar, pentru unii, Las Fierbinți rămâne o bijuterie de umor autentic românesc. Pentru unii ar putea fi un experiment sofisticat de PR politic, o campanie cu zâmbetul pe buze, făcută când regulile electorale dorm.

Și poate că nu e întâmplător că se întâmplă tocmai acum: în pragul unui an electoral tensionat, într-o țară unde încrederea în politicieni e sub zero, dar oamenii încă mai cred în… Firicel, Ardiles și Celentano.

După difuzarea episodului în care era menționat explicit numele ministrului Radu Miruță, reacțiile telespectatorilor nu au întârziat să apară. Pe rețelele de socializare, mulți fani s-au declarat dezamăgiți, acuzând serialul că a derapat spre politică.

„Nu mă mai uit la serial”, „Deja au dat-o în politică de la alegeri” sau „Nu-i mai urmăresc de când Văncică făcea campanie electorală” sunt doar câteva dintre comentariile care au inundat paginile dedicate producției.

CNA va decide dacă e vorba doar de o coincidență sau de un nou capitol al „strategiei tăcute”. Până atunci, o întrebare rămâne deschisă: râdem de politică sau politica râde de noi???

