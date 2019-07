Laura Cosoi a revenit, după patru ani, într-una dintre stațiunile care au impresionat-o. A fost alături de familia ei, de soț și de micuța Rita. Este vorba de Bali, acolo unde vedeta a petrecut clipe de neuitat.

„Din tot ce am vizitat în lumea asta, tot Bali a rămas locul meu de suflet. Îmi place cel mai mult!”, a mărturisit Laura Cosoi, pe blogul personal.

„Când am ajuns la recepţia resortului, am fost cuprinsă de mari emoţii. Toate amintirile mi-au revenit în minte. Acum, iată, ne întoarcem în formulă de trei! Este un loc excepţional dacă vrei să mergi cu copiii. Au orezării în jur, unde noi am făcut trasee cu Rita la apus şi alei de jur împrejur, unde poţi merge şi cu căruciorul. Au meniuri special concepute pentru cei mici, loc de joacă şi piscină. Peste tot domneşte o atmosferă de armonie şi pace. Când ne-am interesat noi, nu aveau locuri, dar am avut noroc cu un last minute şi aşa am putut închiria o villa pentru 5 zile”, a continuat Laura Cosoi.

„Drumul pe care l-am străbătut până acolo îmi place să-l consider unul iniţiatic. Spun asta pentru că mi s-a părut că înţeleg însăşi esenţa acestor locuri, mergând pe acolo. Am început prin a trece prin curtea unor localnici, care ne-au îndrumat amabili, am străbătut o parte din drum prin junglă, apoi prin orezării. Am văzut sumedenie de păsări colorate, fluturi şi câini şi am trecut pe lângă lanuri de orez verde-crud. Ne-am întâlnit cu fel de fel de oameni, un mix interesant de localnici şi turişti, care parcă toţi respectau spiritul locului: un fel de pace pe care nu-ţi vine să o tulburi cu vreun cuvânt”, a mai spus Laura.