Laurette face un apel disperat. Vedeta cere ajutor: ”Eu nu am cuvinte cât de rea poate să fie lumea”

Laurette se confruntă cu o problemă de câteva săptămâni. Aceasta a făcut un apel disperat, după ce animalul său de companie a dispărut, iar fetița ei este topită de dor. La Antena Stars, Laurette a mărturisit că animalul de companie s-ar afla în posesia unei doamne, dar care nu dorește să îl mai înapoieze.

Laurette și fiica sa trec prin momente tensionate, după ce animalul lor de companie, un cățeluș, a dispărut. În această situație, Laurette a apelat chiar și la autorități, pentru a-l găsi. La Antena Stars, aceasta a mărturisit faptul că animalul său de companie s-ar afla în posesia unei doamne, dar care este hotărâtă să nu îl mai înapoieze familiei.

”Mi-am pierdut cățelușul, un cățeluș mic, bichon, pe care l-am pierdut acum 3-4 săptămâni. L-am căutat cu fetița prin cartier, am pus anunț pe Facebook, am întrebat vecinii, am făcut tot ce mi-a stat în putință, am sunat până și la politie să mă ajute sa îl găsesc. Aseară am primit un mesaj de la o doamnă foarte drăguță, care mi-a spus că l-a văzut pe un grup de câini pierduți, de aici din Tunari, unde o doamnă a postat poze cu cățelușul meu”, a declarat Laurette pentru Antena Stars.

Laurette a avut un șoc când s-a întâlnit cu presupusa femeie care i-ar fi găsit cățelușul

Atunci, însă, Laurette a luat legătura cu femeie care i-ar fi găsit câinele. Aceasta, însă, i-a spus că nu ar fi asupra ei animalul de companie pierdut.

”Într-adevăr, l-am pierdut de foarte mult timp, dar eu am făcut toate posibilitățile să îl caut, pentru că este cățelușul fetitei, ea plânge după el. Ea l-a păstrat, nu vrea să ni-l dea înapoi. Eu nu am cuvinte cât de rea poate sa fie lumea. Ei mă privesc pe mine prin prisma faptului că sunt eu, dar până la urmă el este un suflet, un animal, care și-a pierdut părinții. Nu aș vrea decât să mi-l înapoieze înapoi sau dacă l-a dat cuiva, o rugăm frumos să facă cumva să îl aducă înapoi. Toți vecinii au sărit pe mine, că l-am lăsat pe stradă și că nu am avut grijă de el, nu este așa, noi tot timpul am avut animaluțe”, a mai spus Laurette.

S-a ”confruntat” cu femeia care i-ar fi găsit cățelușul, dar care spune că nu se află în posesia ei: ”M-am văzut cu doamna, dar mi-a zis că nu este la ea cățelușul, că ea l-a găsit de câteva ori. Eu nu înțeleg de ce cățelușul meu era mereu la ea și îl găsea. O rog frumos să ne zică unde este, pentru că este cățelusul fetiței”.

