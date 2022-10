Laurette se mărită cu fotbalistul Magaye Gueye! Primele declarații despre nuntă și copil

Este fericire mare în viața lui Laurette Atindehou (38 de ani). Mulatra și fotbalistul Magaye Gueye se vor căsători în curând, iar marele eveniment nu va avea loc în România, ci în Franța. Iată toate detaliile mai jos, în articol.

Laurette Atindehou și fotbalistul Magaye Gueye formează un cuplu solid. Cei doi se află într-o relație de trei ani și sunt pregătiți să facă pasul cel mare, și anume să se căsătorească. Mulatra este foarte bucuroasă de modul în care decurg lucrurile între ea și partenerul ei. Deși a fost cerută de soție, primind inelul de logodnă, Laurette și Magaye nu au făcut, încă, pasul cel mare. Însă, urmează!

Laurette și Magaye Gueye se iubesc ca-n prima zi

Laurette este extrem de îndrăgostită de soțul ei, lucru pe care l-a mărturisit. Chiar dacă a fost cerută în căsătorie, devenindu-i logodnică lui Magaye Gueye, a mărturisit faptul că nunta nu va avea loc nicidecum în România, ci în Franța, acolo unde locuiește fotbalistul. Nu știe, însă, data la care va avea loc evenimentul.

”Este nevoie de o femeie angelică pentru ca totul să fie Rai… Magy! Îmi iubesc soțul așa cum îmi iubesc cafeaua neagră dimineața. (…) Nu știu când o să facem nunta, nu știu ce să zic, probabil într-un timp destul de scurt, nu știu ce să zic momentan. Probabil va fi ceva foarte restrâns, cu familia și prietenii, și nu în România, cu siguranță va fi în Paris. Avem copii, nu cred că e cazul să mai vorbim de copii, dar dacă Dumnezeu trimite o să-l primim cu mare drag”, a mărturisit Laurette, pentru Spynews.

În plus, Laurette a mai mărturisit faptul că nu ar avea în plan, încă, să devină, din nou, părinți. Cei doi au deja copii.

Laurette are propria sa afacere

Anul trecut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurette a vorbit despre noul său business de care se ocupă. Laurette și-a deschis în pandemie un salon de masaj terapeutic.

”Am avut afacerea asta în plan de foarte mult timp , doar că nu am avut banii necesari pentru a-l pune pe picioare. E vorba de aproape 80.000 de euro, și nu am avut banii necesari. A trebuit să fac o linie de credit pentru a-mi putea realiza acest vis. Nu are de ce să-mi fie rușine pentru că este o muncă foarte frumoasă! Vorbim despre masaj terapeutic, oamenii vin acolo să se relaxeze, să se detașeze și să scape de anumite probleme medicale”, ne-a spus Laurette.

Sursă foto: Instagram