Lavinia Betea dezvăluie secretele familiei Ceaușescu la ”Altceva cu Adrian Artene”: le-a prezis sau nu Arsenie Boca că vor fi uciși?!

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00, pe canalul Altceva cu Adrian Artene, vă invităm la un nou episod special al podcastului, având-o ca invitată pe una dintre cele mai respectate voci ale lumii academice: Lavinia Betea.

Istoric reputat, cercetător și doctor în psihologie socială, Lavinia Betea s-a dedicat studierii istoriei noastre recente, cu un accent aparte pe perioada comunismului din România. Prin rigoarea cercetării și accesul la mărturii, arhive și documente rare, invitata noastră reușește să aducă la lumină adevăruri incomode și nuanțe esențiale despre regimul care a marcat generații întregi.

Miturile despre dictatorul Nicolae Ceaușescu și ”tovărașa” Elena vor fi analizate unul câte unul:

– le-a prezis sau nu părintele Arsenie Boca că vor fi uciși?

– voia dictatorul refacerea României Mari?

– cine era ”Machiavelli”, personajul influent care îl controla pe Nicolae Ceaușescu?

– cum se comportau, de fapt, în privat, copiii cuplului prezidențial?

– cine a plănuit asasinarea tiranului înainte de Revoluția din 1989?

Acestea sunt numai o parte dintre întrebările la care Lavinia Betea va răspunde răspicat.

De-a lungul carierei, invitata acestei ediții ”Altceva cu Adrian Artene” a publicat numeroase volume devenite repere pentru înțelegerea epocii comuniste, între care:

* „Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist”

* „Lungul drum spre nicăieri. Germanii din România deportați în URSS”

* „Povești din cartierul Primăverii”

* „Ultimul an din viața Elenei Ceaușescu”

* „Ceaușescu și epoca sa”

* „Prințesele roșii”

* „Tovarășa”

În dialogul cu Adrian Artene, Lavinia Betea vorbește și despre nostalgia față de perioada comunistă, dar și despre alte personalități-cheie ale regimului.

Un episod esențial pentru oricine vrea să înțeleagă cu adevărat istoria recentă a României și resorturile ei ascunse.

Nu ratați premiera!

📅 Sâmbătă, 29 noiembrie

⏰ Ora 19:00

📍 YouTube – Altceva cu Adrian Artene