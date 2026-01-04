Le mai ții minte pe Cheeky Girls?! Ce au ajuns să facă acum, la 43 de ani

Au trecut două decenii de când gemenele Monica și Gabriela Irimia, cunoscute ca The Cheeky Girls, cucereau scena muzicală. De atunci, viața lor s-a schimbat radical, iar astăzi îmbină carierele profesionale cu muzica, păstrând însă spiritul care le-a făcut celebre.

Au trecut mai bine de 20 de ani de când gemenele Monica și Gabriela Irimia, cunoscute drept Cheeky Girls, au cucerit scena muzicală prin show-ul „Popstars: The Rivals”. În tot acest timp, viața lor s-a schimbat radical: dacă atunci erau în vogă pe videoclipuri și în topurile britanice, astăzi ziua vând mașini, iar noaptea urcă din nou pe scenă.

Ele trăiesc în Anglia, Gabriela în York, Monica în Boston, Lincolnshire, și împart timpul între carierele lor în domeniul auto și spectacolele ca The Cheeky Girls.

„Ziua suntem îmbrăcate la costum, lucrăm la Audi, iar seara cântăm ca The Cheeky Girls, în ‘hotpants’. Avem ce e mai bun din ambele lumi”, explică Monica Irimia.

Chiar și după două decenii, fetele păstrează farmecul și spiritul care le-a făcut faimoase. Cu toate că au avut parte de mult succes, s-au bucurat de fiecare clipă și au rămas cu zâmbetul pe buze, așa cum le-au cunoscut fanii lor.

„Oamenii ne întreabă dacă acum suntem ‘cheeky women’. Nu. Suntem în continuare cheeky girls.”, au spus cele două.

Viața lor nu a fost însă lipsită de momente dificile. După prăbușirea casei de discuri Telstar, gemenele au ajuns în faliment și au trecut prin perioade grele, cu facturi uriașe și nesiguranță totală. Presiunea a dus chiar la tulburări alimentare, dar Monica și Gabriela spun că s-au vindecat și vorbesc deschis despre experiențele lor pentru a oferi speranță altora:

„Când simți că pierzi controlul asupra tuturor lucrurilor, încerci să controlezi măcar ce mănânci. Ne-am vindecat de mulți ani, dar vorbim despre asta pentru ca alții să știe că există speranță.”, au povestit Monica și Gabriela Irimia.

